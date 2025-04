Das Finale der Baden-Württembergischen Ski-Liga wurde im Kaunertal auf dem Gletscher in Tirol ausgetragen.

Müller-Brüder überzeugen im Riesenslalom

Der Riesenslalom fand somit unter besten Bedingungen statt. Fabian und Nico Müller wussten dies zu nutzten. Fabian Müller fuhr nach zwei guten Läufen auf den dritten Platz. Nico Müller war nach dem ersten Lauf auf der ersten Position und hielt diese im zweiten Lauf mit einer sehr starken Fahrt. Melinda Kotz erreichte den 20 Platz. Für Michael Butsch und Tobias Hillenbrand lief der Riesenslalom ebenfalls zufriedenstellend.

Die RG Albstadt Team 1 platzierte sich im Riesentorlauf hinter dem Team Seibelseckele auf Platz zwei und behauptete somit Rang eins. Die Mannschaft RG Albstadt II belegte den sechsten Platz.

Hauchdünner Sieg im Mannschafts-Parallelslalom

Tags darauf stand der allseits beliebte Mannschafts-Parallelslalom an. Die Mannschaft RG Albstadt II mit Melinda Kotz, Sarah Schulte, Michael Butsch, Felix Gassner und Mark Witzemann punktete in der ersten Runde, schied dann aber in der zweiten Runde gegen Reutlingen aus.Die Mannschaft der RG Albstadt 1 mit Nico Müller, Fabian Müller, Jermias Wilke, Kimberly Wilke und Nina Rogati kämpften sich mit guten Fahrten bis ins Finale vor. Dort trafen sie auf den direkten Verfolger, den Tabellenzweiten. Die 5 direkten Vergleiche im Parallelslalom mit dem Team Seibelseckle/Schwarzwald waren bis zum letzten Läufer spannend. So stand es nach den beiden Damen und den Müller-Brüdern 2:2 Es kam nun auf den Schlussläufer Jeremias Wilke an. In einem packenden Kampf gewann er den Vergleich mit vier Hundertstel Vorsprung, was der Mannschaft den Sieg im Parallel-Slalom einbrachte.

Zweite Mannschaft schließt Saison auf Rang sechs ab

Dies war der letzte Vergleich in der Wertung der Baden-Württembergischen Ligawertung der Saison.Die Renngemeinschaft Albstadt 1 erkämpfte sich guten Leistungen den Titel des Baden-Württembergischen Mannschaftsmeisters. Für die Mannschaft der RG Albstadt 2 verlief die Saison auf Rang sechs der Gesamtwertung von 14 Mannschaften ebenfalls erfolgreich.