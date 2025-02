Sketche und Tänze sorgen für Lacher: Das war beim Zunftabend der Hexenzunft Grafenhausen geboten

Oberzunftmeister Benjamin Utz durfte viele befreundete Zünfte sowie eine Halle voll närrischer Bürger in der Festhalle in Grafenhausen begrüßen. Dominik Debacher und Kai Schießle führten wieder mit Unterstützung von Zeremonienmeister Alexander Utz durch das Programm, das mit dem „Hexesome“ begann.

Die 16 Kinder der Zunft begeisterten das Publikum als Robokids und die Halle feierte die Kids und forderte direkt eine Zugabe, berichtet die Hexenzunft.

Als Hexenreporterin war Melanie Sattler wieder unterwegs und sorgte mit ihren Enthüllungen für so manche Lacher in der vollen Halle. Im Anschluss konnte die nächste Generation ihr Können zeigen. Als James-Bond und Bond-Girls überzeugten die 16 Hexe-Teens mit ihrem Tanz vollauf. Die Gruppe „Schaub“ begeisterte mit ihrem Auftritt „Bauhof“ auf der Bühne. Sie spielten in diesem Jahr den letzten Volkswandertag in Grafenhausen. Während dem Schauspiel ließen Yannick, Robin, Sven und Florian Schaub sowie Julia Debacher immer wieder lustige Anekdoten einfließen.

Der Hexesome begeisterte als Robokids. Foto: Hexenzunft Grafenhausen

Auch in diesem Jahr hat die befreundete Garde der Schlawinergilde Auggen den Weg in die Grafenhausener Halle gefunden und mit ihrem professionellen Gardetanz das Publikum begeistert.

Heitere Geschichten aus dem Dorf und aus dem Beamtenleben

Die Hexemaidli Marlena Utz und Emma Rauer erfreuten in der Bütt das Publikum wieder mit heiteren Geschichten aus dem Dorf.

Das erste Mal standen Carina Beilke und Markus Trutt als Gruppe „kurz und knackig“ zusammen auf der Bühne. Geschichten aus dem Beamtenleben im Landratsamt sowie Anträge von Grafenhausener Bürgern, die bearbeitet werden mussten, sorgten hier für einige Lacher. Auch wieder mit dabei war die Gruppe „Surprise Kids“ – die fünf Kinder mit viel Bühnentalent, lieferten wieder einen überragenden Auftritt ab.

Am Tag der Goldenen Hochzeit möchte die Ehefrau (Marlena Utz) endlich auch kirchlich getraut werden. Ihr Mann (Moritz Bachmann) hat darauf aber gar keine Lust. Eine lustige Geschichte war vorprogrammiert. Auch mit im Team der Surprise-Kids waren Emma und Tilda Rauer sowie Hannah Schwer, die das Quintett auf der Bühne vervollständigen. Die Zunft kann stolz sein, solch junge Talente in ihren Reihen zu wissen, erklärt die Hexenzunft. Vor dem Programm und in der Pause sorgte die Gruppe Ohrwurm musikalisch für Stimmung. So wurden Umbaupausen mit Schunkelrunden überbrückt und die Narren in der Halle hatten viel Spaß beim Mitmachen.

Das Besen-Workout sorgt schließlich für knackige Bauhofmitarbeiter

Nach der Pause kamen die Qualitäts- und Stimmungsgaranten der Gruppe „Fähr Play“ auf die Bühne. Der Bauhof stand dieses Jahr im Mittelpunkt der Gruppe – beziehungsweise vielmehr die Fitness der Bauhof-Mitarbeiter (Dirk Schwer, Reinhard Anselm), um die sich der Bürgermeister (Nick-Leon Fleig) Sorgen macht. Denn wie soll man Heinz, der für drei Mitarbeiter arbeitet, nur ersetzen, ohne mehr Personal einzustellen?

Das Hexenballett begab sich auf Safaritour. Foto: Hexenzunft Grafenhausen

Benjamin Utz alias Fitness-Coach, Isabelle Luczak als Influencerin, Marlene Hägle als japanische Masseurin – ein Erfolg ließ sich leider nicht erkennen. Auch Florian Bachmann und Michaela Schöffel durften traditionell nicht als altes Ehepaar fehlen, das durch das Gemeindeblatt-Abo ein Jahr kostenloses Training bei „Heinze Fit“ in Anspruch nehmen kann. Letztendlich half nur eins – ein Besen-Workout mit Heinz persönlich.

Im Anschluss sorgte der Hexentanz für schaurige Minuten in der Halle. Unter der Leitung des Jugendleiterteams standen 16 Junghexen auf der Bühne. Zum Schluss durfte sich das Publikum auf drei Tänze freuen. Die Gruppe „Backstreet-Girls“ tanzte unter dem Motto „Avatar“, das Männerballett aller Gewichtsklassen tanzte zu mexikanischen Klängen und brachte das Publikum zum Jubeln.

Als Figuren aus dem Film „Avatar“ tanzten die „Backstreet-Girls“. Foto: Hexenzunft Grafenhausen

Zum Abschluss überzeugte das Hexenballett auf „Safari“ mit einem tollen Tanz. Nachdem Oberzunftmeister Benjamin Utz alle Akteure zum großen Finale nochmals auf die Bühne geholt und das Publikum verabschiedet hatte, wurden an der geöffneten Bar, dem Weincocktail-Stand und bei den Tanzrunden mit der Band Ohrwurm weitergefeiert.

Weitere Termine

Oberzunftmeister Benjamin Utz und die Hexenschar freuen sich auf die bevorstehenden Termine. Am Schmutzigen Donnerstag, 27. Februar, wird es wieder einen Rathaussturm mit anschließendem Hemdglunkerumzug geben, danach lädt die Zunft zum „Hexegalama“ in die Halle. Am Fasentdienstag, 4. Februar, folgt dann um 13.31 Uhr der große Fasentumzug, zu dem 65 Gruppen erwartet werden.