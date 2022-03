2 Bernd Pieper und seine Frau Klara haben dieses Skelett eines Mannes mit einem zeittypischen Keramikgefäß als Grabbeigabe in Harthausen gefunden. Weitere Grabbeigaben waren aus Metall und laut Pieper vermutlich Teile von Waffen. Foto: Pieper

Ungeduldig erwartet wird in der Gemeinde Epfendorf der Verkauf der Bauplätze in Harthausen. Dort kommt es jedoch zu Verzögerungen, weil man auf Grabstätten der Merowinger gestoßen ist.















Epfendorf-Harthausen - Die Wohnbauentwicklung wird angesichts der enormen Nachfrage gerade in einigen Gemeinden im Landkreis vorangebracht, so auch in Epfendorf. Da im Hauptort aufgrund der mit Blick auf Hochwasser und Hanglage problematischen Bausituation im Neckartal jedoch wenig Potenzial zur Erweiterung besteht, soll die Entwicklung zunächst in Harthausen und Trichtingen weitergehen.