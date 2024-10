Die Skatspieler hatten in der jüngeren Zeit so einige Gelegenheiten, ihrem Hobby zu frönen. Dass die Akteure vom 1. Skatclub Rottweil versierte Spieler sind, zeigte sich bei der einen oder anderen Meisterschaft.

Aktiv und im Prinzip durchweg erfolgreich waren Skatspieler des 1. Skatclubs Rottweil.

Oberliga

Die erste Mannschaft erspielte sich mit einem 5:4-Punkteergebnis am letzten Spieltag in der Oberliga den neunten Platz von 16 Mannschaften. Folgende Spieler waren im Einsatz: Heico Bauser, Thomas Haller, Ralf Messner, Fritz Holpp, Axel Macher und Martin Hildbrand.

Deutsche Meisterschaft

Bei der deutschen Tandem-Meisterschaft in Magdeburg waren Martin Hildbrand und Axel Macher sowie Hans-Jürgen Sülzle und Thomas Haller am Start. Jedoch waren die Ergebnisse nicht die besten. Dennoch: Das Dabeisein war bereits ein Erfolg.

BW-Pokal

Beim Baden-Württemberg Pokal in Backnang waren Ralf Messner, Andreas Aehlig, Martin Hildbrand und Josef Spohn am Start. In der Einzelwertung belegte Andreas Aehlig den 17. Platz von 154 Teilnehmern, Ralf Messner Rang 23. In der Tandemwertung belegten Ralf und Andreas Platz drei, Martin und Josef Rang 28. In der Mannschaftswertung (alle vier Spieler) wurde Platz 4 erreicht. Die Bilanz ist somit positiv.

Deutscher Seniorenpokal

Thomas Haller und Josef Spohn waren in Ottweiler beim deutschen Seniorenpokal am Start. Fazit: „Schöne zwei Tage, aber das war es auch schon.“

Drittes Quartal

Das dritte Quartal gewann Andreas Aehlig, gefolgt von Martin Hildbrand, Stefan Eith, Thomas Haller, Norbert Jacob, Heico Bauser, Fritz Holpp und Ralf Messner. Nach dem dritten Quartal führt Heico Bauser mit 16 Punkten vor Andreas Aehlig und Thomas Haller (je 15 Punkte), gefolgt von Axel Macher (13), Oliver Rheinberger (9), Martin Hildbrand und Hans-Jürgen Sülzle (je 7), Stefan Eith und Fritz Holpp (je 6), Norbert Jacob und Ralf Messner (je 4) sowie Josef Wölbl und Josef Spohn (je 3).

Preisskat

Die Preisskate erspielten sich im Juli Thomas Haller, im August Martin Hildbrand und im September Ralf Messner. Die höchste Serie erspielte sich Eva-Marie Kiefer mit 2023 Punkten.

Clubmeisterschaft

Diese wurde unlängst an zwei Tagen in der „Sonne“ in Göllsdorf ausgespielt. Sechs Serien zu 48 Spielen waren zu bewältigen. Folgende Zwischenstände wurden notiert.

Nach der ersten Serie lag Heico Bauser mit 1387 Punkten knapp vor Andreas Aehlig (1327), Oliver Rheinberger (1248) und Josef Wölbl (1112). Nach der zweiten Serie lag Andreas Aehlig vorne (2300) vor Thomas Haller (2207), Stefan Eith (2157) und Heico Bauser (2128). Nach Serie drei hieß das Klassement: Stefan Eith (3553) vor Andreas Aehlig (3272), Thomas Haller (3110) und Norbert Jacob (3016).

Am zweiten Tag legte Andreas Aehlig mit 1888 Punkten den Grundstein zum Tagessieg. Mit 5160 Punkten führte er vor Stefan Eith (4348), Oliver Rheinberger (4080) und Heico Bauser (3811).

Mit 1675 Punkten orientierte sich anschließend Thomas Haller Richtung Spitzengruppe: Andreas Aehlig (6553), Thomas Haller (5320), Stefan Eith (5159) und Heico Bauser (4846).

Nun ging es in die sechste und letzte Serie. Mit 1230 Punkten Vorsprung war Platz eins schon fast in der Tasche, Andreas Aehlig holte sich den Tagessieg mit 7650 Punkten. Ein Schnitt von 1275 pro Serie! Platz zwei war sehr umkämpft. Mit dem letzten Spiel in der Serie konnte sich Thomas Haller den zweiten Rang erspielen, Fritz Holpp legte einen drauf und wurde Dritter mit 5946 Punkten.

Es folgten: 4. Oliver Rheinberger (5870), 5. Heico Bauser (5766), 6. Stefan Eith (5742), 7. Axel Macher (6542), 8. Ralf Messner (5442), 9. Hubert Jauch (5221), 10. Josef Spohn (5123), 11. Siegbert Digeser (4621), 12. Norbert Jacob (4602) und Josef Wölbl (4217).

Wertungspunkte

Somit führt Andreas Aehlig mit 25 Wertungspunkten, gefolgt von Thomas Haller (24) und Heico Bauser (22).