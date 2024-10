Skatejam Volume 4: Im Rottweiler Skatepark geht es ab

1 Tolle Action und blitzschnelle Reflexe der Teilnehmer bei ihrem oft artistischen Sprüngen und Moves werden den beurteilenden Kampfrichtern und den Zuschauern beim vierten „Skatejam“ am Rottweiler Skatepark geboten. Foto: Riedlinger

Einen Nachmittag lang trafen sich 52 Starter beim „Skatejam Volume 4“ im Rottweiler Skatepark zu einem Wettbewerb und unterhielten etwa 150 Zuschauer, die sich bei dem sehr unterkühltem Wetter um die 10 Grad im Skatepark getroffen hatten. Doch das tat der Stimmung keinen Abbruch.









Noch am Vormittag hatten die Veranstalter, Mitglieder und Helfer des „Rollbrett Rottweil“ die ganzen Bahnen und Schanzen des Skateparks mit Besen, Wasserschiebern und Laubbläsern getrocknet. Mit etwas Verspätung ging es nach der Mittagspause erst in ein Aufwärmtraining und dann in die Ausscheidungen.