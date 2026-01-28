Skandal um Stiefsohn: Norwegens Kronprinz überrascht mit Aussage zu Høiby-Prozess

In der kommenden Woche beginnt die Gerichtsverhandlung gegen den Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit. Kurz davor macht Kronprinz Haakon ein seltenes Statement.
Oslo - Norwegens Kronprinz Haakon (52) und seine Frau, Kronprinzessin Mette-Marit (52) bleiben dem Auftakt des Gerichtsprozesses gegen Marius Borg Høiby (29) in der kommenden Woche fern. Der Sohn der Kronprinzessin ist in 38 Punkten angeklagt - unter anderem wegen Vergewaltigung, Misshandlung in engen Beziehungen und Körperverletzung.