Skandal um Sexualstraftäter: US-Handelsminister berichtet von Treffen mit Epstein

Die Aufarbeitung des Falls um Sexualstraftäter Jeffrey Epstein betrifft immer mehr Prominente. Ein Mitglied der US-Regierung von Donald Trump berichtet von Treffen. Es gibt Rücktrittsforderungen.
Washington - US-Handelsminister Howard Lutnick hat bei der Aufarbeitung des Falls um Sexualstraftäter Jeffrey Epstein vor dem Kongress mehrere Treffen mit dem Finanzier offengelegt. Vor einem Ausschuss im Senat im US-Parlament räumte er einige E-Mails sowie Treffen ein, darunter einen Besuch mit seiner Familie auf der Privatinsel Epsteins im Jahr 2012. Dort habe man mit Epstein zu Mittag gegessen. Damit widersprach Lutnick indirekt früheren Angaben.