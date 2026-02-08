Skandal um Sexualstraftäter: Presseausweis in Epstein-Akten - in Deutschland ausgestellt?

In den veröffentlichten Akten gibt es einen Deutschland-Bezug: Ein Presseausweis, der vor Jahren auf die inhaftierte Vertraute des Finanziers ausgestellt worden sein soll. Es bleiben Fragen offen.
Washington - In den Ermittlungsakten zu dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein ist ein Presseausweis aufgetaucht, der dem Anschein nach einen Bezug zu einem deutschen Journalistenverband hat. Das Dokument ist auf die aktuell im Gefängnis sitzende Epstein-Vertraute Ghislane Maxwell mit Gültigkeit im Jahr 2017 ausgestellt, wie aus zwei Scans in den Akten hervorgeht, die jeweils die Vorderseite des Ausweises zeigen. Der "Spiegel" hatte zuerst darüber berichtet.