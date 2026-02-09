Die Epstein-Kontakte eines Ex-Botschafters erschüttern die britische Regierung weiter. Der Rücktritt von Starmers Stabschef sollte den Premier entlasten – doch die Kritik reißt nicht ab.
London - Im Skandal um die Epstein-Kontakte des früheren Wirtschaftsministers Peter Mandelson steht der britische Premier Keir Starmer weiter unter Druck. Der Rücktritt seines Stabschefs Morgan McSweeney sollte ihn wohl ein Stück weit aus der Schusslinie bringen. Aber zunächst schien der Abgang seinen Kritikern nicht den Wind aus den Segeln zu nehmen.