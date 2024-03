1 Fans von Trabzonspor haben das Spielfeld gestürmt und Spieler von Fenerbahce angegriffen. Foto: AFP/HANDOUT

In der Türkei kommt es erneut nach einem Fußball-Spiel zu wüsten Szenen. Nach dem 3:2 von Fenerbahce bei Trabzonspor stürmen Fans das Feld und liefern sich Auseinandersetzungen mit Spielern.









Fans des Traditionsclubs Trabzonspor haben in der türkischen Fußball-Liga für den nächsten Skandal gesorgt. Dutzende Anhänger stürmten nach dem 2:3 (0:2) gegen Fenerbahce Istanbul am Sonntagabend den Platz und griffen die jubelnden Spieler und das Trainerteam des Gegners an, wie Fenerbahce im Anschluss an die Partie mitteilte. Dabei kam es auch zu handgreiflichen Auseinandersetzungen zwischen Spielern und gegnerischen Fans, wie türkische Medien übereinstimmend berichteten. Fotos und Videos der wüsten Szenen nach dem Abpfiff wurden von Medien und in den sozialen Netzwerken verbreitet. Die Bilder zeigen, wie Fans und Spieler mit Faustschlägen und Tritten aufeinander losgehen.