Skandal in Aalen

1 Private Videoaufnahmen eines FDP-Lokalpolitikers sorgen für einen Skandal in Aalen (Symbolbild). Foto: imago/Silas Stein

Auf Videoaufnahmen ist zu sehen, wie ein FDP-Lokalpolitiker aus Aalen eine öffentliche Toilette ableckt. Die Liberalen distanzieren sich. Was im Ostalbkreis los ist.









Link kopiert



Kurz vor der Kommunalwahl am 9. Juni sorgen kompromittierende Videoaufnahmen für einen Skandal in Aalen. Auf vor wenigen Tagen veröffentlichten Bildern ist zu sehen, wie der Lokalpolitiker Martin N., der über die Liste der FDP zur Gemeinderatswahl steht, eine öffentliche Toilettenbrille und Klobürste ableckt. Laut mehreren Medienberichten soll es außerdem Videos geben, auf denen er ein Hitler-Bärtchen aus Fäkalien trägt. Inzwischen wurden die Aufnahmen von den meisten Portalen gelöscht. Doch die entsprechenden Berichte sind in der Welt. Nicht nur nationale Medien wie Focus Online und der SWR berichteten, auch englischsprachige Nachrichtenseiten veröffentlichten entsprechende Beiträge.