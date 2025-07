Schurr unterstützt nachdrücklich die Forderungen des SPD-Spitzenkandidaten Andreas Stoch zur sofortigen Nachbesetzung der rund 1500 unbesetzten Lehrerstellen in Baden-Württemberg.

„Dass diese Stellen über 20 Jahre hinweg nicht besetzt und der Fehler erst jetzt durch eine Datenpanne entdeckt wurde, ist ein bildungs- und sozialpolitisches Versagen mit Ansage. Die Leidtragenden sind unsere Kinder, insbesondere jene aus benachteiligten Familien, für die eine gute Schulbildung die wichtigste Zukunftschance ist“, erklärt Schurr in einer Pressemitteilung.

Er fordert gemeinsam mit Stoch eine schnelle Aufarbeitung und wirksame Kontrollmechanismen, um solche Versäumnisse künftig zu verhindern: „Unsere Schulen brauchen Verlässlichkeit, besonders in Städten wie Villingen-Schwenningen, wo Bildungsungleichheiten tagtäglich Realität sind aber auch in unserem gesamten Flächenlandkreis.“

„Dass nun 1500 zusätzliche Lehrerstellen zur Verfügung stehen, ist an sich eine gute Nachricht“, so Schurr weiter. „Aber sie nützen nur dann etwas, wenn sie jetzt schnell und sinnvoll besetzt werden, nicht nur an Gymnasien, sondern auch an Grundschulen, SBBZ, Werkrealschulen und Gemeinschaftsschulen, wo der Bedarf oft besonders hoch ist.“