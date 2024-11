1 Im Ratssaal gibt es nicht allzu viele Zuhörerstühle. Foto: Kugel

Der Bad Herrenalber Gemeinderat tagt oft sehr lange. Unser Autor hat sich mal darüber seine Gedanken gemacht.









Es wurden sogar die Stehplätze knapp. Was nicht verwunderte. Ging es doch in der Bad Herrenalber Gemeinderatssitzung am Mittwochabend im großen Sitzungssaal des Rathauses auch um die Erhöhung der Kita-Gebühren und des Essensgeldes. Ein solches Thema lockt jede Menge Eltern an. Erst recht, wenn von der Verwaltung teils immense Steigerungen vorgeschlagen werden.