Sitzung in Sumpfohren: Kampf für Bushaltestelle und Hochwasserschutz

Bei der ersten Gmond in Sumpfohren gibt es kontroverse Themen. Ortsvorsteherin Ancilla Batsching setzt sich für die Infrastruktur ein. Einige Projekte erfordern Geduld.
Ortsvorsteherin Ancilla Batsching beschrieb Sumpfohren während der ersten Gmond als eine kleine, aber feine Gemeinschaft engagierter Bürgerinnen und Bürger, die sich für das Wohl ihres Ortes einsetzen. Im Bürgerhaus waren 100 Interessierte zu Gast und informierten sich über den aktuellen Stand von Projekten und die weitere Entwicklung des Dorfes.