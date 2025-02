Sitzung Gemeinderat: Spendenannahme Schrambergs zeigt bürgerschaftliches Engagement

1 Viele Menschen spenden nach dem verheerenden Tennenbronner Wohnhausbrand für die Opfer der Flammen. Foto: Dold

Die Spendenannahme durch den Gemeinderat Schramberg erfolgte schnell und geräuschlos sowie einstimmig. Die Auflistung bietet interessante Einblicke, wofür sich Menschen vor Ort einsetzen.









Der Gemeinderat nahm in seiner Sitzung jüngst Spenden in Höhe von 52 519 Euro und Sponsoringverträge in Höhe von 38 559 Euro an. Die Spenden geben dabei auch ein Zeugnis des bürgerschaftlichen Engagements ab. Unter den Spenden findet sich auch eine lange Liste an Spenden sowohl kleinerer als auch größerer Beträge, die bei der Spendenaktion aufgrund des Wohnhausbrands in der Tennenbronner Goethestraße zusammenkamen.