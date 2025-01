Dabei war der Vorstand sehr darüber erfreut, dass „die Gruppenbesuche aller Generationen noch nichts an der Anziehungskraft verloren hat.“

So konnten auch schon mal in einer Woche drei Busse aus Pforzheim, Lahr und Freudenstadt mit 127 Gästen zu Führungen durch die Ausstellung mitsamt Gedankenaustausch begrüßt werden.

Veranstaltungen 2024

Gutbesuchte Veranstaltungen waren im Jahr 2024: der Besuch von Pfarrer Samir Esaid von der Partnerschaftsschule für blinde christliche und muslimische Kinder aus Irbid Jordanien mit Vortrag im Schloss und dem Eintrag in das goldene Buch der Stadt Schramberg.

Das „Einmann Theaterstück“ „Kontrabaß“ von Gerhard Ruoff“, Tag des Denkmals der Stadt Schramberg in der Kirche Schönbronn. Eine schöne Kooperation gab es mit der Wittumschule zur Herstellung einer Arche Noah Fotowand.

Leider mussten krankheitsbedingt auch Veranstaltungen abgesagt werden. In mehreren Gemeinden und Vereinen, durften Gerda und Dieter Vanselow ihre Bildpräsentationen zu Themen und Ländern der Bibel zeigen.

Kassier Fritz Haberer legte die Zahlen von Einnahmen und Ausgaben des Jahres 2024 vor und bestätigte, dass es in der Kasse des Vereins ein gutes Plus gab. Des Weiteren machte er als erfahrener Umwelt-Schützer und maßgeblicher Fachmann, durch den Erwerb des „Grünen Gockels“ in der evangelischen Kirchengemeinde Sulgen neue Vorschläge zur Kosteneinsparung in der Kirche Schönbronn. Danach wurde das Programm für das Jahr 2025 vorgestellt, mit dem alle Anwesenden einverstanden waren.

Das Programm 2025 beinhaltet folgende Veranstaltungen in der Kirche Schönbronn: Am 9. März, um 17 Uhr, eine„Libanon-Syrien Rundreise Bildpräsentation“ mit Gerda und Dieter Vanselow .

Am 13. April um 17 Uhr steht eine Bildpräsentatiuon zum Palmsonntag mit Bildern aus Jerusalem an. Referent ist Dieter Vanselow.

Einweihung neuer Pfad

Am 10. Mai um 15 Uhr steht die Einweihung des neuen „Zehn Gebote Pfades“mit Prälat Markus Schoch und anderen Pfarrern aus der Region an.

Zu einem Gospelkonzert lädt die Bibelerlebniswelt am 1. Juni um 17 Uhr ein.

Am 12. Oktober um 17 Uhr geht es mit einem Konzert mit Mandolinen und Blasinstrumenten unter der Leitung von Frank Scheuerle weiter.

Eine „Friedensandacht mit Taize-Liedern“ steht am 9. November um 17 Uhr an. Außerdem gibt es eine Bildpräsentation einer Wirkungsstätte Jesu in Israel dazu.

Am 7. Dezember werden in der Bibelerlebniswelt Advents- und Weihnachtslieder gesungen. Dazu gibt es eine Bildpräsentation zum Thema „internationale Weihnachtsbräuche“.

Darüber hinaus stehen bereits wieder zahlreiche Gruppenbesuche an.

Auch die in der Satzung festgelegten Aufgaben, Waisenhäuser und Friedensprojekte in Israel, Jordanien und Libanon zu unterstützen, ist der Verein 2024 vielfältig nachgekommen.

Einsatz für Denkmalschutz

„Wir freuen uns über die gute Resonanz und sind dankbar, dass die einst gesteckten Ziele, durch eine lebendige und anschauliche Art, die Frohe Botschaft weitergeben zu dürfen zu einem guten Teil erreicht werden konnten.“, teilt Dieter Vanselow mit.

Gleichzeitig konnte die Schönbronner Kirche einer besseren Nutzung zugeführt werden, was natürlich auch zum Erhalt der denkmalgeschützten Kirche beiträgt.