Sitzung des Steinacher Gremiums: Ratsmehrheit will den Baum erhalten

1 Über den Erhalt oder die Entnahme des Baums links der Garage diskutierte der Steinacher Gemeinderat intensiv. Foto: Störr

Steinachs Gremium hat die Arbeiten zur Sanierung des Pfarrgartens bei seiner jüngsten Sitzung an die Schutterwälder Firma Schöllmann vergeben. Intensiv diskutiert wurde, ob ein markanter Baum erhalten bleiben oder ersetzt werden sollte.









Link kopiert



Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Montagabend die Arbeiten zur Umgestaltung des Pfarrgartens für gut 595 000 Euro an die Firma Schöllmann Garten in Schutterwald vergeben. Die beiden anderen Angebote lagen deutlich darüber. Ob der Baum links neben der Garage entnommen wird, oder doch stehen bleiben soll, wurde anschließend diskutiert. Gregor Uhl (FW) sah keine Notwendigkeit, den Baum zu entfernen und sprach sich dafür aus, die bisherige Abdeckung durch eine schräge Ebene zu ersetzen.