Sitzung des Ortschaftsrats: Waldmössingen erhält zwei Zebrastreifen
In der Seedorfer Straße im Bereich der Abbiegung in die Lindengasse sowie in der Vorstadtstraße wird jeweils ein Fußgängerüberweg (Zebrastreifen) errichtet. Foto: Herzog

In der Seedorfer Straße und Vorstadtstraße in Waldmössingen wird jeweils ein Zebrastreifen errichtet.

Im Jahre 2019 hatte Baden-Württemberg das Aktionsprogramm „1000 Zebrastreifen“ aufgelegt und wählte neben fünf anderen Kommunen auch die Stadt Schramberg als Projektgemeinde aus. Wie Tiefbauamtsleiter Konrad Ginter in der Sitzung des Ortschaftsrats berichtete, beinhaltete das Projekt eine Bürgerbeteiligung mit Vorortbegehung. Im Abschlussbericht sei dem Stadtteil Waldmössingen die Möglichkeit zur Umsetzung von je einem Fußgängerüberweg (FGÜ) in der Seedorfer Straße und in der Vorstadtstraße zuerkannt worden. Bei der angehenden Realisierung habe es jedoch zunächst keine Einigung über die Finanzierung gegeben, schilderte Ginter. Außerdem habe die Straßenbaubehörde Bedenken hinsichtlich des Bedarfsnachweises und der ungenügend vorhandenen Sichtdreiecke geäußert. Nachdem sich durch eine Gesetzesänderung die Anforderungen an die FGÜ geändert hätten, habe die Stadt Ende vergangenen Jahres endlich die Zustimmung des Straßenbaulastträgers erhalten. „Somit können wir jetzt Angebote einholen und die Zebrastreifen noch in diesem Jahr herstellen“, verkündete der Tiefbauamtschef, der die Gesamtkosten mit circa 73 000 Euro bezifferte und den Eigenanteil der Stadt, der bei 38 400 Euro liegt.

 

Heftiger Gegenwind

Bei der Vorstellung der Standorte der Zebrastreifen in der Seedorfer Straße kurz vor der Abbiegung in die Lindengasse (Weg zur Schule) von der Ortsmitte kommend und in der Vorstadtstraße zwischen den Abzweigungen in die Kirchtalstraße und Weiherwasenstraße erfuhr Ginter heftigen Gegenwind von Ratsmitglied Gabriel Keller. „Uns wird da etwas aufgezwungen. Da heißt es, die Zebrastreifen müssen da hin, sonst gibt es keine. Dem (neuen) Ortschaftsrat wurden bisher die Standorte nie vorgestellt und jetzt sollen wir darüber beschließen.“, beschwerte sich Keller. Ginter hielt in der verbalen Auseinandersetzung entgegen, die Stadt könne nichts dafür, dass sich die Umsetzung so lange verzögerte. Der (alte) Ortschaftsrat habe die Standorte 2023 einstimmig beschlossen. Gemeinderat Jürgen Kaupp versuchte zu besänftigen und erinnerte sich als damaliger Ortschaftsrat, dass über die Standorte im Gremium lange diskutiert und die jetzt dargestellten Stellen beschlossen worden seien. Mit der Enthaltung von Gabriel Keller stimmte der Ortschaftsrat mehrheitlich der Errichtung von Zebrasteifen in der Seedorfer Straße und Vorstadtstraße zu, vorbehaltlich der Genehmigung des Haushalts.

 