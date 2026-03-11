Sitzung des Ortschaftsrats: Waldmössingen erhält zwei Zebrastreifen

Heftiger Gegenwind

Bei der Vorstellung der Standorte der Zebrastreifen in der Seedorfer Straße kurz vor der Abbiegung in die Lindengasse (Weg zur Schule) von der Ortsmitte kommend und in der Vorstadtstraße zwischen den Abzweigungen in die Kirchtalstraße und Weiherwasenstraße erfuhr Ginter heftigen Gegenwind von Ratsmitglied Gabriel Keller. „Uns wird da etwas aufgezwungen. Da heißt es, die Zebrastreifen müssen da hin, sonst gibt es keine. Dem (neuen) Ortschaftsrat wurden bisher die Standorte nie vorgestellt und jetzt sollen wir darüber beschließen.“, beschwerte sich Keller. Ginter hielt in der verbalen Auseinandersetzung entgegen, die Stadt könne nichts dafür, dass sich die Umsetzung so lange verzögerte. Der (alte) Ortschaftsrat habe die Standorte 2023 einstimmig beschlossen. Gemeinderat Jürgen Kaupp versuchte zu besänftigen und erinnerte sich als damaliger Ortschaftsrat, dass über die Standorte im Gremium lange diskutiert und die jetzt dargestellten Stellen beschlossen worden seien. Mit der Enthaltung von Gabriel Keller stimmte der Ortschaftsrat mehrheitlich der Errichtung von Zebrasteifen in der Seedorfer Straße und Vorstadtstraße zu, vorbehaltlich der Genehmigung des Haushalts.