Sitzung des Ortschaftsrats: Waldmössingen erhält zwei Zebrastreifen

In der Seedorfer Straße und Vorstadtstraße in Waldmössingen wird jeweils ein Zebrastreifen errichtet.
Im Jahre 2019 hatte Baden-Württemberg das Aktionsprogramm „1000 Zebrastreifen“ aufgelegt und wählte neben fünf anderen Kommunen auch die Stadt Schramberg als Projektgemeinde aus. Wie Tiefbauamtsleiter Konrad Ginter in der Sitzung des Ortschaftsrats berichtete, beinhaltete das Projekt eine Bürgerbeteiligung mit Vorortbegehung. Im Abschlussbericht sei dem Stadtteil Waldmössingen die Möglichkeit zur Umsetzung von je einem Fußgängerüberweg (FGÜ) in der Seedorfer Straße und in der Vorstadtstraße zuerkannt worden. Bei der angehenden Realisierung habe es jedoch zunächst keine Einigung über die Finanzierung gegeben, schilderte Ginter. Außerdem habe die Straßenbaubehörde Bedenken hinsichtlich des Bedarfsnachweises und der ungenügend vorhandenen Sichtdreiecke geäußert. Nachdem sich durch eine Gesetzesänderung die Anforderungen an die FGÜ geändert hätten, habe die Stadt Ende vergangenen Jahres endlich die Zustimmung des Straßenbaulastträgers erhalten. „Somit können wir jetzt Angebote einholen und die Zebrastreifen noch in diesem Jahr herstellen“, verkündete der Tiefbauamtschef, der die Gesamtkosten mit circa 73 000 Euro bezifferte und den Eigenanteil der Stadt, der bei 38 400 Euro liegt.