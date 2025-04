Die Bewertung und die Zielsetzung für den Forst in Schramberg stellten Revierleiter Jürgen Obergfell und Joachim Bea vom Forstamt für den Landkreis Rottweil vor.

Der stellvertretende Leiter im Forstamt Rottweil erklärte, dass die Eigentümer-Zielsetzung für die Wälder in Schramberg/Sulgen, in Waldmössingen und in Tennenbronn für zehn Jahre, von 2026 bis 2035 vereinbart werden.

Nach einer Bestandsaufnahme mit Bewertung der Ergebnisse der Waldbewirtschaftung werde man festlegen, was die nächsten zehn Jahre für die Wälder sinnvoll sei. Wie soll der Wald behandelt werden, damit er seine Aufgaben in der Nutz- und Schutzfunktion sowie zur Erholung erfüllen kann? Bei einer nachhaltigen, naturnahen Waldbewirtschaftung sollen das Vermögen erhalten und das naturale Vermögen ausgeweitet werden.

Verjüngung angestrebt

Es geht um eine frühere Nutzung der Bestände und um eine Naturverjüngung, nannte Joachim Bea als Ziel für einen Mischwald. Dabei sei auch die Jagdverpachtung zur Regulierung des Wildbestands wichtig.

Jürgen Obergfell, als Revierleiter in Tennenbronn, betonte die drei Schwerpunkte für die Waldbewirtschaftung mit der Ökonomie für den Wirtschaftswald in der Holznutzung. Klima-, Natur-, Boden-, Wasser- und Artenschutz seien für die Ökologie zu fördern. Die Erhöhung der Artenvielfalt und der Baumarten seien ökologische Ziele bei der Bewirtschaftung. Die soziale Zielsetzung zeigten sich in der Erholungsfunktion und beim Generationenvertrag zum Erhalt des Waldes für nachfolgende Generationen.

Der Wald sei auch Rohstofflieferant mit CO2-Einsparung und diene der Verkehrssicherung. In der Bewertung der Bewirtschaftung in den letzten zehn Jahren nannte Jürgen Obergfell den Abgang von Wald am Mittelberg als negativ. Positiv seien der Zugang von Wald am Ferienpark; unverändert sei der Zustand des Waldes am Remsbach.

Hubschrauber am Hang

Während im Wald um Tennenbronn noch Gewinne erwirtschaftet werden können, sei ein positives Betriebsergebnis für den Wald um Schramberg sehr schwierig, erwartete Joachim Bea. Trockene Hanglagen mit wenig Boden machten Verkehrssicherung notwendig, der schlecht wachsende Wald müsse in diesen Lagen unter Hubschraubereinsatz bewirtschaftet werden. Insgesamt werde man Fichten ersetzen durch mehr Baumarten und einen jüngeren Wald, kündigten die beiden Förster für die nächsten zehn Jahre an. Das Forsteinrichtungswerk wird nach Fertigstellung in einer gemeinsamen Sitzung der Ortschafts- und Gemeinderäte vorgestellt und erläutert.