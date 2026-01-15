Sitzung des Ortschaftsrats: Mobilfunkmast bereitet Waldmössingern weiter Sorgen

Im Ortschaftsrat Waldmössingen weht jetzt mit der neuen Ortsvorsteherin Sibylle Kunz ein neuer Wind. Die Themen in der Einwohnerfragestunde sind aber (fast) die gleichen.
In ihrer ersten Amtshandlung als Leiterin der Ortschaftsratssitzung am Montag bekam Sibylle Kunz gleich einen Vorgeschmack, wie (besorgte) Bürger die Einwohnerfragestunde zu nutzen wissen. Dabei ging es insbesondere Raphael Bantle und Meta Prowasnik einmal mehr um den geplanten Bau eines Mobilfunkmasts der Telekom in der Nähe der Kastellhalle. Wohl ahnend, dass dieses inzwischen leidige Thema auf sie zukommt, änderte Kunz mit Zustimmung des Ratsgremiums die Reihenfolge der Tagesordnung und setzte „Bekanntgaben, Anfragen, Anregungen“ an die erste Stelle.