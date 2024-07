1 Im Kindergarten Regenbogen werden Räume im Gemeindehaus umgebaut. Foto: Ziechaus

Die Spirale ist in Gang gesetzt: Höhere Preise, steigende Löhne und höhere Gebühren treiben die Lebenshaltungskosten für jeden in neue Höhen. Das wirkt sich auch in den Kitas Tennenbronns aus.









Jetzt sollen die Elternbeiträge für Kindergärten und Kinderkrippen mit Verweis auf die Steigerungen in den Vorstufen in zwei Schritten in den nächsten zwei Jahren angepasst werden.