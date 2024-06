Sitzung des Lahrer Umweltausschusses: Hitzetage werden sich vervierfachen

1 Der Umgang mit dem Gereutertalbach wurde im Umweltausschuss diskutiert. Foto: Baublies

Wie kann die Stadt Lahr auf die Änderungen aufgrund des Klimawandels reagieren? Der Umweltausschuss hat bei der Sitzung am Donnerstag über mögliche Klimaanpassungen beraten. Zuvor hatten Experten in der Stadt Daten gesammelt und ausgewertet.









Link kopiert



Stefanie Lorenz und Sebastian Paas vom Freiburger Fachbüro Klima Plus stellten die derzeitige Situation, einen Ausblick und Handlungsmöglichkeiten vor. Die Mitarbeiter des Büros haben ab August vergangenen Jahres in der Stadt Daten gesammelt und ausgewertet. Die Frage der Analyse lautet: „Wie wirken sich die Risiken in Folge des Klimawandels aktuell und zukünftig auf die Stadt Lahr aus?“ Und: „In welchen Bereichen ist dringendes Handeln erforderlich?“