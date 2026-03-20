Sitzung des Kreistags: Jetzt Entscheidung über Zukunft des Neuenbürger Krankenhauses

Wie geht es mit dem Neuenbürger Krankenhaus weiter? Drei Varianten stehen zur Auswahl. Dass es weitergeht wie bisher, ist kaum zu erwarten: Die Klinik macht Millionenverluste.

Wie geht es weiter mit dem Neuenbürger Krankenhaus? Darüber soll der Enzkreis-Kreistag in seiner Sitzung am Donnerstag, 26. März, entscheiden. Dass alles bleibt, wie gehabt, ist eine Variante. Dass sie die wahrscheinlichste ist, ist nicht zu erwarten, denn die Voraussetzungen sind schlecht: Das Haus der RKH Enzkreis-Kliniken gGmbh verursacht ein großes Defizit. Die Schließung steht im Raum.

Die Situation Für 2026 erwarten die Enzkreis-Kliniken ein Minus von 11,3 Millionen Euro allein in Neuenbürg. Anders sieht es im Krankenhaus in Mühlacker aus, dessen Träger ebenfalls die RKH Enzkreis-Kliniken gGmbH ist. Obwohl viel größer, dürften sich die Verluste auf 5,4 Millionen Euro belaufen. Der Knackpunkt in Neuenbürg ist die mangelnde Bettenbelegung. Es fehlt an Patienten und damit an Erlösen, dazu kommt ein hoher Investitionsbedarf in den kommenden Jahren.

Die Gremien Nicht öffentlich ist bisher, welchen Beschluss der Aufsichtsrat der Enzkreis-Kliniken empfiehlt. Er hatte am 12. März getagt und sich mit der Zukunft der Häuser befasst. In der Vorlage heißt es dazu: „In dieser Sitzung wurde zum Ausdruck gebracht, dass die Entwicklung einer zukunftsorientierten Gesundheitsversorgung für den Enzkreis im Beschlussvorschlag sehr klar zum Ausdruck kommen soll“.

Zuletzt hatte sich am Donnerstag, 19. März, auch der Verwaltungs- und Wirtschaftsausschuss des Kreistags dazu beraten. Ebenfalls hinter verschlossenen Türen.

Die Varianten Anders wird dies am 26. März ab 13 Uhr sein. Dann kommt der Kreistag im Landratsamt in Pforzheim zusammen und soll öffentlich einen Beschluss fassen. Laut Sitzungsvorlage stehen drei Varianten zur Wahl.

Neues Versorgungsmodell

Variante 1a: „Die Fortführung beider Klinikstandorte, mit neuem Versorgungsmodell für den Klinikstandort Neuenbürg.“ Genannt werden für den Standort im Oberen Enztal „Demenzsensibles Krankenhaus, „Geriatrische Fachklinik“ und „Level 1i/Sektorenübergreifende Versorgungseinrichtung“. Variante 1b wäre die „Fortführung des Status quo“. Variante 2: „Konzentration der stationären Versorgung in Mühlacker.“ Sie wäre verbunden mit einem möglichen Neubau in Mühlacker und der Einstellung das stationären Betriebs in Neuenbürg.

Gleichzeitig würde Neuenbürg zu einem ambulanten Gesundheitsstandort, „beispielsweise durch den Ausbau des bestehenden Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ)“, weiterentwickelt .

Der Ausblick Wie die Kreisräte sich entscheiden, wird sich zeigen. Aber eines lässt sich aus der Sitzungsvorlage herauslesen: Ein „Weiter so“ in Neuenbürg ist nicht zu erwarten.

Als Anhang an die Sitzungsvorlagen beigefügt ist nämlich auch die Einschätzung des Beteiligungsmanagements (BTM) des Enzkreises. Das ist Teil der Kreiskämmerei und befasst sich mit den Gesellschaften oder Zweckverbänden, an denen der Enzkreis beteiligt ist.

Emotionale Bindung

Die Stellungnahme ist deutlich. Dort heißt es unter anderem, dass ein Erhalt der stationären Leistungen in Neuenbürg rund 110 Millionen Euro in den nächsten fünf Jahren kosten würde – dafür, dass etwa 16 belegte Betten der Grundversorgung, also der Inneren Medizin, weiterhin für die Bevölkerung zur Verfügung stünden. Viel Geld.

Die emotionale Bindung der Bevölkerung zu „ihrem“ Krankenhaus erkannt das BTM indes an. Und rät im Falle einer Schließung des stationären Angebots und eines MVZ-Ausbaus deshalb, dass „dies unabhängig vom exakten Standort zwingend auf der Gemarkung Neuenbürg erfolgen“ sollte.

Genauso deutlich wird das BTM mit seiner Empfehlung „zur zukunftsgerichteten Versorgung“ in Sachen Gesundheit im Enzkreis: „Eine Fortführung des stationären Betriebs in Neuenbürg ist weder von den politischen noch von den finanziellen Rahmenbedingungen noch von den zu erwartenden zukünftigen Bedarfen der Gesundheitsversorgung anzustreben und leistbar.“

Gleichzeitig rät das BTM den Kreisräten, nächste Woche tatsächlich eine Entscheidung zu treffen. Denn schon jetzt hätten die aktuellen Diskussionen und Unsicherheiten Auswirkungen auf den Klinikbetrieb in Neuenbürg – weil Personal dem Haus den Rücken kehrt.