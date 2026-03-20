Sitzung des Kreistags: Jetzt Entscheidung über Zukunft des Neuenbürger Krankenhauses

Wie geht es mit dem Neuenbürger Krankenhaus weiter? Drei Varianten stehen zur Auswahl. Dass es weitergeht wie bisher, ist kaum zu erwarten: Die Klinik macht Millionenverluste.
Wie geht es weiter mit dem Neuenbürger Krankenhaus? Darüber soll der Enzkreis-Kreistag in seiner Sitzung am Donnerstag, 26. März, entscheiden. Dass alles bleibt, wie gehabt, ist eine Variante. Dass sie die wahrscheinlichste ist, ist nicht zu erwarten, denn die Voraussetzungen sind schlecht: Das Haus der RKH Enzkreis-Kliniken gGmbh verursacht ein großes Defizit. Die Schließung steht im Raum.