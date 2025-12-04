Sitzung des Gemeinderats: Wie es beim Roßbergerhof in Kaltbrunn weiter geht

Die Kosten, um eine Wohnung im Roßbergerhof wieder zu vermieten, bereiteten dem Gemeinderat Kopfzerbrechen. Letztlich wurde eine verträgliche Lösung gefunden.
Bereits in der Oktobersitzung beriet das Ratsgremium über die Sanierung des Kamins im gemeindeeigenen Gebäude Roßbergerhof im Ortsteil Kaltbrunn. Diese Arbeiten sind erforderlich, damit eine Dachgeschosswohnung, die seit fünf Jahren nicht mehr bewohnt ist und wofür es einen potenziellen Mieter gibt, mit einem neuen Kaminofen statt teuer mit Nachtspeicheröfen beheizt werden kann.