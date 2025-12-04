Sitzung des Gemeinderats: Wie es beim Roßbergerhof in Kaltbrunn weiter geht

Die Kosten, um eine Wohnung im Roßbergerhof wieder zu vermieten, bereiteten dem Gemeinderat Kopfzerbrechen. Letztlich wurde eine verträgliche Lösung gefunden.

Bereits in der Oktobersitzung beriet das Ratsgremium über die Sanierung des Kamins im gemeindeeigenen Gebäude Roßbergerhof im Ortsteil Kaltbrunn. Diese Arbeiten sind erforderlich, damit eine Dachgeschosswohnung, die seit fünf Jahren nicht mehr bewohnt ist und wofür es einen potenziellen Mieter gibt, mit einem neuen Kaminofen statt teuer mit Nachtspeicheröfen beheizt werden kann.

Das Gewerk von geschätzten Sanierungskosten von circa 8100 Euro wurde in der Sitzung im Oktober auf Anraten von Ratsmitglied Thomas Finkbeiner jedoch nicht vergeben. Er hatte Bedenken geäußert, ob der Kaminfeger den Einbau eines Holzofens genehmigt.

Wie Bürgermeister Bernd Heinzelmann in der jüngsten Sitzung berichtete, habe Bezirksschornsteinfeger Tobias Gaiser bei einer Begehung vor Ort festgestellt, dass in dem an der Rückseite des Kamins befindlichen Badezimmer ein Abluftventilator verbaut ist. Es müssten deshalb Maßnahmen ergriffen werden, um die Bildung eines Unterdrucks zu vermeiden. „Der Schornsteinfeger schlägt den Einbau einer sogenannten Berliner Lüftung vor, bei der zwei Kernlochbohrungen in der Badezimmerdecke vorgenommen werden, über die ein Luftaustausch gewährleistet wird. Dies haben wir uns von Gaiser schriftlich bestätigen lassen“, ging der Bürgermeister auf Nummer sicher.

Angesichts der Möglichkeit, dass die Wohnung nach fünf Jahren Leerstand wieder vermietet werden kann, empfahl Heinzelmann, in den sauren Apfel zu beißen und die Sanierung vorzunehmen. Wenn Wohnraum leer stehe, sei das aus baulicher Sicht nicht gut. In den 8100 Euro Sanierungskosten sind neben der Berliner Lüftung die Schornsteinsanierung mit Edelstahl-Inlay, Mietkosten für Gelenk- und Teleskopbühne sowie Isolierungsarbeiten der Stromleitungen in der Nähe von Freileitungen enthalten.

Rat Stefan Maier sah das Gute daran, dass durch die Kaminsanierung die Wohnung darunter an Wert gewinne und leichter vermietet werden könne. „Wenn wir durch zu langen Leerstand Schimmel im Gebäude bekommen, reden wir nicht mehr von 8100 Euro, sondern von deutlich mehr“, gab Maier zu bedenken.

Abwägungen im Rat

Der Roßbergerhof sei immer schon so ausgelegt worden, dass mit einer zweiten Möglichkeit geheizt werden könne. Praktisch werde das Geld für zwei Wohnungen ausgegeben. Angesichts der aktuellen Haushaltssituation taten sich Michael Rempp und Willi Intraschak schwer, diese Mittel auszugeben. Auf Anfrage von Intraschak teilte Hauptamtsleiterin Susanne Augsburger mit, der potenzielle Mieter wolle die Wohnung schon gerne, verlange aber die Sanierung, weil das Heizen mit Nachtspeicheröfen ihm zu teuer sei. Der Mieter übernähme dafür den Kauf des Ofens. Felix Hauer hielt die Investitionssumme nicht für hoch. Er selbst habe mal im Roßbergerhof gewohnt. Ohne Kaminofen werde das eine teure Miete, da es für Nachspeicheröfen keine günstigen Tarife mehr gäbe, argumentierte Hauer. Auch für Werner Kaufmann machte die Sanierung Sinn. Weil aber nicht die ganze Wohnung mit dem Kaminofen beheizt werden könne, sondern nur der Flur und zwei Räume, habe er die Befürchtung, dass es dem Mieter doch zu teuer werde und er bald wieder ausziehe.

Katrin Kilgus schlug vor, der Mieter soll im Mietvertrag auf das ordentliche Kündigungsrecht verzichten und sich auf eine Mietdauer von drei Jahren verpflichten. Er, so Heinzelmann, habe kein Problem, auf den Mieter zuzugehen und ihm diesen Vorschlag zu unterbreiten. Dies befürworteten die Räte einstimmig.