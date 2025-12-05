Sitzung des Gemeinderats: Aichhalder Wassergebühren werden teurer

Die Aichhalder müssen im kommenden Jahr beim Bezug von Trinkwasser tief in die Tasche greifen. Eine saftige Erhöhung von umgerechnet 46,8 Prozent steht an.
Seit 2016 liegt die Verbrauchsgebühr für das Frischwasser bei 2,03 Euro (brutto). Damit ist die Gemeinde im Vergleich zu Umlandgemeinden am günstigsten. Da zwischen 2018 und 2020 aufgrund der heißen Sommer die verkaufte Wassermenge stieg, wurden in diesem Zeitraum gar Gewinne im Eigenbetrieb „Versorgung und Bad“ erwirtschaftet. Doch damit ist es erst einmal vorbei.