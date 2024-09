Sitzung des AUT: Schramberg hat bei Tempo 30 keinen Ermessensspielraum

1 Peter Koehler, rechts neben Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr an der Stirnseite des neu möblierten Kleinen Sitzungssaals, stellte den Lärmaktionsplan zur Beschlussfassung vor. Foto: Fritsche

Wegen hoher Lärmwerte und vielen Betroffenen ist auf zahlreichen Straßenabschnitten eine Temporeduktion auf 30 Kilometer pro Stunde erforderlich.









Link kopiert



Peter Koehler vom Ingenieurbüro für Verkehrswesen Koehler und Leutwein in Karlsruhe fasste im Ausschuss Umwelt und Technik (AUT) noch einmal die Eckpunkte des Lärmaktionsplan zusammen. Er berichtete auch über die öffentlichen und privaten Stellungnahmen, die im Beteiligungsverfahren eingegangen waren: Nach ihrer „Abwägung“ ändern sie am Ergebnis nichts: An neun Straßenabschnitten in Schramberg und seinen Ortsteilen kommt Tempo 30, an sieben von ihnen bis auf Heiligenbronn und Tennenbronn sogar zwingend.