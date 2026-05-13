Sitzgelegenheiten in Schramberg: Was steckt hinter den roten Bänken?
1
Von Frauen erdacht, vom Bauhof gemacht: Die roten Bänke stehen in Tennenbronn, in Sulgen und in der Talstadt. Foto: Ziechaus

In der Talstadt, in Sulgen und auch in Tennenbronn sind die bemalten Holzstämme zu finden.

Die roten Bänke mit der Aufschrift „Kein Platz für Gewalt“ setzen ein Signal gegen häusliche und sexualisierte Gewalt, insbesondere gegen Frauen, und machen im öffentlichen Raum auf dieses wichtige Thema aufmerksam. Aufgestellt wurden sie vom Bauhof der Stadt Schramberg. Mit der Idee dazu war für den städtischen Frauenbeirat und den Verein Frauen helfen Frauen + Auswege Dorothee Golm auf Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr zugekommen, erläutert Hans Herrmann, Pressesprecher der Stadt, auf Anfrage.

 

Der städtische Bauhof übernahm die Lackierung der Bänke und brachte den Schriftzug an. Die Bänke stehen am hinteren Rathausplatz in der Talstadt, in Tennenbronn und in Sulgen bei der Haltestelle Rose.

Standortwechsel auf Wunsch des Ortschaftsrats

Die Bank in Tennenbronn stand bislang am Dorfplatz. Auf Wunsch des Ortschaftsrats Tennenbronn soll die Bank künftig an der Bushaltestelle am Dorfweiher stehen.

 