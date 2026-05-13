Sitzgelegenheiten in Schramberg: Was steckt hinter den roten Bänken?

1 Von Frauen erdacht, vom Bauhof gemacht: Die roten Bänke stehen in Tennenbronn, in Sulgen und in der Talstadt. Foto: Ziechaus In der Talstadt, in Sulgen und auch in Tennenbronn sind die bemalten Holzstämme zu finden.







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Die roten Bänke mit der Aufschrift „Kein Platz für Gewalt“ setzen ein Signal gegen häusliche und sexualisierte Gewalt, insbesondere gegen Frauen, und machen im öffentlichen Raum auf dieses wichtige Thema aufmerksam. Aufgestellt wurden sie vom Bauhof der Stadt Schramberg. Mit der Idee dazu war für den städtischen Frauenbeirat und den Verein Frauen helfen Frauen + Auswege Dorothee Golm auf Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr zugekommen, erläutert Hans Herrmann, Pressesprecher der Stadt, auf Anfrage.