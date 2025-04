Sitzbänke für Rollstuhlfahrer: Geldverschwendung und Unsinn in Schömberg

1 Die Spezial-Sitzbänke für Rollstuhlfahrer sorgen bei Wolfram Kies für Verärgerung. Foto: Wolfgang Krokauer

Der Geldverschwendung und dem Unsinn in Politik und Amtsstuben sind wirklich keine Grenzen gesetzt – das findet unser Leser Wolfram Kies – nicht nur – in Sachen Sitzbänke für Rollstuhlfahrer.









In Schömberg im Nordschwarzwald wurden im Wald die ersten fünf Sonderbänke mit Aussparung in der Sitzfläche aufgestellt. Damit wird die Inklusion von Rollstuhl- und Rollatornutzern in einen linearen Kommunikations- oder Erholungsprozess ermöglicht. Da werden in der selbst ernannten Glücksgemeinde die Endorphine nur so herausspritzen und die geschotterte Waldpiste bald in eine Schlammstrecke verwandeln.