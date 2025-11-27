Sitz in Dundenheim: Wie die Firma Fides zum Marktführer bei Parkscheiben wurde

Sie sind in jedem Auto zu finden: Parkscheiben. Die Dundenheimer Druckerei Fides produziert sie für Kunden in ganz Europa. Zwei Maschinen sind dafür im Einsatz.
Eine kleine Firma hat sich im Dundenheimer Gewerbegebiet angesiedelt, sie wirkt auf den ersten Blick unscheinbar. Beim Besuch unserer Redaktion zeigt sich, was die Druckerei Fides auszeichnet: „Wir sind der größte Parkscheibenhersteller in Europa und beliefern mehrere tausend Kunden – von Finnland bis Spanien“, sagt Geschäftsführer Peter Grammer. Der Familienbetrieb habe in den 30 Jahren seiner Existenz dutzende Millionen Parkscheiben verkauft. Zum Umsatz oder zum Anteil der Parkscheiben am Gesamtgeschäft hielt sich hingegen Grammer bedeckt.