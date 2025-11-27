Sitz in Dundenheim: Wie die Firma Fides zum Marktführer bei Parkscheiben wurde

Sie sind in jedem Auto zu finden: Parkscheiben. Die Dundenheimer Druckerei Fides produziert sie für Kunden in ganz Europa. Zwei Maschinen sind dafür im Einsatz.

Eine kleine Firma hat sich im Dundenheimer Gewerbegebiet angesiedelt, sie wirkt auf den ersten Blick unscheinbar. Beim Besuch unserer Redaktion zeigt sich, was die Druckerei Fides auszeichnet: „Wir sind der größte Parkscheibenhersteller in Europa und beliefern mehrere tausend Kunden – von Finnland bis Spanien“, sagt Geschäftsführer Peter Grammer. Der Familienbetrieb habe in den 30 Jahren seiner Existenz dutzende Millionen Parkscheiben verkauft. Zum Umsatz oder zum Anteil der Parkscheiben am Gesamtgeschäft hielt sich hingegen Grammer bedeckt.

Die Produktion von Werbemitteln begann schon unter Gründer und Vorgänger Peter Krammel, der im Keller im gegenüberliegenden Haus Parkscheiben in Handarbeit herstellte. „Dies war ein Zufallsprodukt“, erinnerte sich Grammer. Denn Krammel habe ein Auftrag angenommen, den ein Mitbewerber nicht erfüllen wollte: die Lieferung von Parkscheiben.

Dadurch sei der Geschäftszweig entstanden. Unter der Leitung des ehemaligen Geschäftsführers habe sich der Vertrieb auf Deutschland, Österreich und die Schweiz beschränkt. Der Verwaltungsaufwand war indes groß, da er die Produktion der Parkscheiben durch die Heimarbeiter koordinieren musste.

Die Entwicklung der Maschine dauerte zwei Jahre lang

Peter Grammer übernahm die Druckerei Fides zum 1. Januar 2017 als Geschäftsführer. Sein Ziel bestand darin, die „Flexibilität eines Handwerksbetriebs mit der Standardisierung eines Industrieunternehmens zu vereinen“. Dazu wollte er die bisherige Produktion automatisieren. Das Problem: „Es gab keine Maschinen, die auf die Produktion von Parkscheiben ausgelegt sind“, blickte Grammer zurück.

Er habe zwei Jahre und viele Treffen mit Entwicklern gebraucht, um die richtige Technik zu finden – schließlich gelang es, zwei derartige Maschinen im Jahr 2020 in Betrieb zu nehmen. Diese laufen nun „voll automatisiert“ und seien in der Lage, insgesamt 50 000 Parkscheiben pro Tag herzustellen.

Zum Vergleich: Die Heimarbeiter des Unternehmens haben früher vier Wochen für dieselbe Menge gebraucht. „Durch die Standardisierung haben wir uns Freiräume geschaffen“, stellte der Geschäftsführer fest. Nun konnte man sich neben dem Standardgeschäft auf neue Entwicklungen konzentrieren. Spezialparkscheiben waren der erste Schritt.

Die Parkscheiben sind exakt genormt

Wie funktioniert das? „Zunächst muss man wissen, dass die Parkscheibe gesetzlich in der Straßenverkehrsordnung verankert ist und die Vorderseite hinsichtlich Farbe, Größe und Aussehen definiert ist. Sie ist einem Verkehrsschild gleichgestellt“, weiß der Experte. Die Größe müsse elf mal 15 Zentimeter betragen, die Farbe müsse das Signalblau deutscher Verkehrszeichen sein.

Den Innenteil und die Rückseite könne man hingegen frei gestalten, sei es für Werbung oder andere Zwecke. Daher habe man bei den Spezialparkscheiben auf zwei Innenseiten verschiedene Informationen untergebracht, etwa die Rettungsnummern, Erste-Hilfe-Tipps oder die Bedeutung von Leuchten im Auto. Denn: „Das Werbemittel hat Potenzial, Leben zu retten“, ist sich Grammer sicher.

Neben verschiedenen Parkscheiben habe man in den vergangenen Jahren die Produktpalette erweitert, etwa mit Welcome-Boxen für neue Mitarbeiter, bei dem der Inhalt vom Unternehmen gestellt werde und Fides das Layout und die Verpackung individuell anpasse. Mittlerweile arbeite man auch an Schachteln mit eigenem Inhalt, ergänzt der Geschäftsführer.

Die Produktion von Parkscheiben bleibe jedoch ein wichtiges Standbein. Diese werden aus Recyclingkartons hergestellt, die von einer Firma im Schwarzwald stammen. „Bei uns gibt es einen nachhaltigen Kreislauf. Der einzige Abfall ist Papier, der auch wieder recycelt wird“, so der Geschäftsführer.

Die Parkscheiben sind ein zukunftssicheres Geschäft

Die Produkte werden an Zwischenhändler verkauft, die wiederum ihre Kunden bedienen. „Wir betreiben B2B (Business to Business)“, erläutert Grammer. Daher mache Social Media für dieses Produkt auch kein Sinn, da es nicht die geeigneten Zielgruppen anspreche. Der Service spiele dabei eine entscheidende Rolle: „Wir senden unseren Kunden immer eine Musterbox zu, damit er sieht, was er bekommt“, führt Grammer aus. Dies mache den Unterschied zu Mitbewerbern aus, als Familienunternehmen sei man im Vorteil.

Was bringt die Zukunft? „Wir überlegen, eine neue Halle für die Konfektionierung der Produkte zu bauen“, verrät Grammer. Dafür suche man immer wieder Aushilfskräfte. Vor allem Menschen in Rente „suchen eine kleine Beschäftigung und schätzen die Gemeinsamkeit“.

Und wie sieht es um Parkscheiben zukünftig aus? „Uns wird es auch in 20 oder 30 Jahren geben“, ist der Geschäftsführer überzeugt. Denn Parkscheiben werden immer benötigt, auch Elektroautos können darauf nicht verzichten. „Daneben möchten wir weiterhin neue Geschäftsfelder erschließen“, so das Ziel von Grammer.

Falsche Parkscheibe

Geschäftsführer Peter Grammer erzählte von einem Vorfall, der in Gemering bei München passiert ist. „Die Stadt hat den Bürgern seit 2014 Parkscheiben geschenkt und nach acht Jahren ist ihnen aufgefallen, dass sie fehlerhaft bedruckt waren“, so Grammer. Die Parkuhr lief nämlich im Uhrzeigersinn, dies ist jedoch nach der Straßenverkehrsordnung nicht erlaubt. Daraufhin wurden die Bürger aufgefordert, die Parkscheiben wegzuwerfen.