Situation in Sulzer Innenstadt

3 Seit 2019 ist das ehemalige Gasthaus "Sonne-Post" geschlossen. Foto: Kopf

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

In der Sulzer Innenstadt gab es in den vergangenen Jahren vor allem im Bereich der Sonnen- und Brühlstraße immer wieder Schließungen. Die Stadtverwaltung ist sich der Problematik bewusst, sieht sich aber gut aufgestellt.

Sulz - Bei einem Gang durch die Sulzer Innenstadt ist ein Schaufensterbummel gar nicht so einfach, denn einige Gebäude stehen leer. In der Sonnen- und Brühlstraße sind in den vergangenen zweieinhalb Jahren mehrere Leerstände dazugekommen. Beispielsweise sind seit 2019 "Taxi Fink" und das Gasthaus "Sonne-Post" geschlossen. 2020 kam die Metzgerei "Hölle" hinzu, im Januar 2021 die Bäckerei "Kopp" und im Mai dieses Jahres das Fotostudio "Blitzlicht".

Unser Bestes. Aus der Region, für die Region Wir freuen uns, dass Sie sich für einen SB Plus Artikel interessieren. Erhalten Sie unbegrenzten Zugriff auf alle Webseiteninhalte mit SB Plus Basis. 4 Wochen kostenlos

Danach nur 6,99 € / Monat*

Jederzeit kündbar *Monatspreis nach 12 Monaten: 9,99 € Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Was ist ? Starke Nachrichten aus der Region, auf den Punkt recherchierte Exklusivgeschichten, prägnante Kommentare – mit SB Plus wissen Sie, was vor Ihrer Haustüre geschieht. Wir sind vor Ort, damit Sie informiert sind. Wir fragen nach, damit Sie mitreden können. Wir werden konkret, damit Sie leichter den Überblick behalten. Mit SB Plus lesen Sie von überall, rund um die Uhr unser Bestes auf der Webseite. Durch Ihr Abonnement fördern Sie regionalen, unabhängigen Journalismus, welcher von unseren Redakteuren geleistet wird. Ihr Schwarzwälder Bote Bereits Abonnent? Hier einloggen