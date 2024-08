Situation in der Ortenau

1 Der Wohnungsbau in der Ortenau kam dieses Jahr ins Stocken: Wurden in den ersten fünf Monaten Baugenehmigungen für 345 Wohnungen erteilt, waren es 2023 im selben Zeitraum noch 484, informiert das Pestel-Institut. Foto: Heimken

In der Ortenau müssten rund 2220 neue Wohnungen jedes Jahr gebaut werden. Zu diesem Ergebnis kommt das Pestel-Institut auf Grundlage einer aktuellen Analyse. Gleichzeitig stehen laut Zensus-Ergebnissen aber 9110 Wohnungen im Kreis leer.









Rechnerisch steht mehr als genug Wohnraum zur Verfügung: Das Pestel-Institut spricht von 2690 fehlenden Einheiten im Kreis. Laut Zensus-Daten steht die dreifache Zahl an Wohnungen derzeit leer – also alles nur halb so schlimm?