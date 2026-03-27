Situation in Albstadt: Eine ziemlich kaputte Stadt

Seit 1994 wohne ich in Albstadt. Das Erste, was mir hier auffiel, ist, wie in sich gekehrt Albstadt ist. Hier wurden aus meiner Sicht größere landesweite politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Strömungen einfach nicht wahrgenommen. Ganz Albstadt macht seit über 30 Jahren, was es seit den 1960er- und 1970er-Jahren gemacht hat: Es befasst sich mit sich selbst und ignoriert, was um Albstadt herum passiert.

Dass Roland Tralmer jetzt nun offenbar als Ur-Albstädter nicht versteht, wieso es so weit kommen konnte, verwundert mich nicht. Innovationskonzepte sind per se nicht schlecht, wenn diese die richtigen Akzente setzen. Und hier: wieder die gleichen alten Ansätze. Es werden nur Ideen aufgegriffen, die aus einer meines Erachtens ziemlich kaputten Stadt selbst kommen. Das ist ungefähr so, als würde ich mir von meiner 91 Jahre alten Mutter KI erklären lassen.

„Holen Sie sich Fachleute von außen“

Gehen Sie endlich aus Ihrer Stadt und Ihrer Amtsstube raus. Holen Sie sich Fachleute von außen, die mit nüchternen Analysen Albstadt von außen auseinandernehmen, um die Defizite hier aufzudecken. Und wenn Sie diese in Form von kompetenten Studien haben, dann können Sie anfangen, sukzessive Albstadt neu aufzubauen, aber bitte auch dies mit externer Unterstützung. Und gehen Sie selber immer raus, beispielsweise auf Technologiemessen, sprechen Sie mit innovativen Firmen von außerhalb. Sprechen Sie auf diesen Messen mit Managern, fragen Sie, welche Anforderungen diese Firmen an einen Standort für die Zukunft haben. Dann werden Sie, weil Sie Albstadt gut kennen, selber verstehen, wieso Albstadt so abgehängt ist. Werden Sie zum Macher.

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