Situation in Albstadt: Eine ziemlich kaputte Stadt

Zum Artikel „Ein neues Albstadt-Selbstbewusstsein“ vom 21. März hat unser Leser Klaus Raiser aus Albstadt eine klare Meinung.
Seit 1994 wohne ich in Albstadt. Das Erste, was mir hier auffiel, ist, wie in sich gekehrt Albstadt ist. Hier wurden aus meiner Sicht größere landesweite politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Strömungen einfach nicht wahrgenommen. Ganz Albstadt macht seit über 30 Jahren, was es seit den 1960er- und 1970er-Jahren gemacht hat: Es befasst sich mit sich selbst und ignoriert, was um Albstadt herum passiert.