1 Die Maske gehört aktuell zur Pflichtausstattung für einen Schulbesuch. Foto: Balk/dpa

Wie emotional es um das Thema Maskenpflicht werden kann, war an der Waldorfschule in Rottweil zu beobachten. Auch in anderen Landkreisen kam es zu Protesten und Klagen. Grund genug für uns, nach der aktuellen Lage an den Rottweiler Schulen zu fragen. Gibt es auch hier Proteste?















Rottweil - Knappe zwei Wochen ist es her, dass es an der Rottweiler Waldorfschule zu massiven Protesten gegen die Maskenpflicht kam. Die Schulleitung musste sich heftige Beleidigungen von manchen Elternteilen anhören. Doch wie sieht es an anderen Schulen mit dem Verständnis der Eltern für Maskenpflicht und Tests aus?