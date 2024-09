1 Sirenen heulen in Balingen keine. Foto: Roman - stock.adobe.com

Unwetter, Hochwasser, Krieg: Verschiedene Bedrohungslagen sind in jüngster Vergangenheit wieder realer geworden. Per Sirene kann in Balingen aber nicht gewarnt werden.









Bundesweit heulten am 12. September um 11 Uhr in den Städten und Dörfern die Sirenen. Am Warntag wurde der Ernstfall geprobt. In Balingen dagegen blieb es stumm. Die Stadt Balingen wartet noch auf Fördergelder.