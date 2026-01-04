Sirenen und Notstromaggregate: Bevölkerungsschutz im Zollernalbkreis ist „stabil“

Wie sind die Kommunen im Zollernalbkreis bezüglich ihrer Katastrophen-Infrastruktur aufgestellt? Förderprogramme für den Aufbau oder Erhalt von Sirenen werden rege angenommen.
Die Warninfrastruktur im Katastrophenfall ist seit der Ahrtalflut im Jahr 2021 landauf landab ein Diskussionsthema. Wie der Bevölkerungsschutz im Zollernalbkreis aufgestellt ist, wollte jüngst Timm Kern, FDP-Landtagsabgeordneter im Wahlkreis Hechingen-Münsingen, mit einer Kleinen Anfrage von der Landesregierung wissen. Die Antworten aus dem Hause von Innenminister Thomas Strobl hat der Politiker mit unserer Redaktion geteilt.