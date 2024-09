So fällt das Fazit des Warntags in der Ortenau aus

1 Bundesweit machten sich am Donnerstagvormittag neuere Mobiltelefone bemerkbar: Auch in unserer Redaktion ließ das über das sogenannte Cell-Broadcast-System ausgelöste schrille Piepsen und Vibrieren aufhorchen. Foto: Bender

Das Landratsamt freut es: Alle an das digitale Netz des Kreises angeschlossenen Sirenen lösten am Donnerstag aus. Die technischen Probleme in Oberwolfach und Ettenheim von 2023 sind behoben.









Ein Probealarm hat beim bundesweiten Warntag am Donnerstag in ganz Deutschland Handys laut piepsen und mancherorts auch Sirenen schrillen lassen – so auch in der Ortenau. Ausgelöst wurde die Warnung um 11 Uhr vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) in Bonn.