Sirenen in Wolfach: Alarmierung läuft noch nicht völlig rund

Sirenen in Wolfach

1 Bürgermeister Thomas Geppert (links) und Christel Ohnemus beobachteten die Alarmierung auf der Wolfacher Gemarkung. Foto: Kern

Acht von neun Sirenen funktionierten beim Probealarm in Wolfach am vergangenen Mittwoch – und das mit einigen Minuten Verspätung. Bis zum bundesweiten Warntag Mitte September soll nun konsequent nachgebessert werden.









Link kopiert



Bürgermeister Thomas Geppert und Projektleiterin Christel Ohnemus verfolgten den Testlauf, der von der Integrierten Leitstelle (ILS) in Offenburg ausgelöst wurde, in Halbmeil am ehemaligen Schulhaus. Noch während Ohnemus telefonisch die Verspätung abzuklären versuchte, schrillte der zweimal unterbrochene Dauerton für Feueralarm los.