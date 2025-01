Sirenen in Vöhrenbach: Katastrophenschutz sorgt für Diskussionen

Klepfen in Furtwangen Fasneteröffnung wird zum nassen Spektakel

Strömender Regen sorgte in diesem Jahr dafür, dass der Fasnet-Auftakt in Furtwangen etwas kürzer ausfiel als sonst üblich. Trotzdem war eine große Zahl an Zuschauern auf den Marktplatz gekommen, um das Klepfen der Fuhrkigili zu verfolgen.