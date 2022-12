2 Unsichtbar hinter "gefrosteten" Scheiben: die Information in Sulgen. Foto: Wegner

"Dies ist eine Simulation und keine echte Notfallmeldung! ", hieß es gestern um 11 Uhr auf der Web- und Facebookseite der Stadt Schramberg, die sich am bundesweiten Warntag auch mit mehreren Notfall-Infopunkten beteiligte.















Schramberg - Im echten Notfall würden dieselben Informationskanäle und Kommunikationsmittel wie am Probe-Warntag angewendet, heißt es auf der Webseite der Stadt und in Facebook. In der Simulation ging man von starken Gewittern im gesamten Stadtgebiet aus. Ein darauf folgendes Hochwasser in Tennenbronn breite sich auf die Talstadt aus.

"Soeben via Facebook den Hinweis bekommen, dass die Straße nach Schiltach zwischen Hinterlehengericht und Schiltach überflutet ist", heißt es beispielsweise in einer Test-Meldung, die um 11.13 Uhr über die von der Stadt bespielten Kanäle lief. Die Stadt rief im Rahmen der Übung die Bürger immer wieder dazu auf, via Facebook über die Lage vor Ort zu berichten. "Hier lief die Kommunikation hervorragend", sagt Susanne Gorgs-Mager von der Stadtverwaltung. Auch im Notfall sollen Bürger die Möglichkeit haben, mit der Stadt über Facebook in Kontakt zu treten.

Plakate bei Stromausfall

Alternativ soll es auch ein Notfalltelefon geben, das am Warntag allerdings noch nicht aktiv war. Geplant sei eventuell auch, in Zukunft Instagram als Warn- und Kommunikationsplattform in Katastrophenfällen zu nutzen, so Gorgs-Mager. Doch was passiert, wenn der Strom ausfällt und der Computer beziehungsweise das Telefon eventuell nicht mehr benutzbar sind? Dann gibt es "klassisch wie früher Aushänge", welche an verschiedenen Notfall-Infopunkten angepinnt werden. Dort informieren im Ernstfall "rote Plakate, die Katastrophenwarnungen oder Hinweise dazu enthalten, wo die Menschen Hilfe bekommen", heißt es in einer Pressemeldung der Stadt.

Probeweise Plakate ausgehängt

Am Warntag waren in den Notfall-Infopunkten bereits rote Plakate probeweise ausgehängt: in der Talstadt am Rathaus (Infokasten zwischen Rathaus und Porzellanhaus Schinle), an den Ortsverwaltungen Waldmössingen und Tennenbronn sowie am Bürgerbüro Sulgen.

Es gibt keine Sirenen

Sirenen waren am Warntag in Schramberg aus einem einfach Grund nicht zu hören: es gibt keine. Nachdem ein Antrag im Sonderförderprogramm Sirenen des Bundes im letzten Jahr nicht erfolgreich war, plant die Stadt im Haushalt 2023 eigene Mittel ein, "um die Sirenen selbst bezahlen zu können“, so Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr in der Pressemeldung. Die Stadt bestellte auch mobile und an einem Einsatzfahrzeug montierte Lautsprecher, um die Bürger in den mobil in den Straßen zu informieren und zu warnen.

Um 11.45 Uhr endete die Übung.