Sinnhaftigkeit diskutiert: Kein Terrorschutz für Balingen?

Über die Sinnhaftigkeit von Terrorschutzmaßnahmen wurde am Dienstagabend im Balinger Verwaltungsausschuss diskutiert.
Eindrücklich steigt Michael Weitzel, stellvertretender Leiter des Ordnungsamts, am Dienstagabend mit fiktiven Zeitungsüberschriften in seinen Vortrag ein: „Drei Tote in Balingen“, oder „Stadt spart bei Schutzmaßnahmen und zeigt sich nun erschüttert“. Damit will er vor Augen führen, was die Verantwortlichen in Verwaltung und Politik erwarten könnte, sollte es in Balingen zu einem Anschlag kommen. „Soetwas erzeugt politischen Druck“, meint Weitzel. „In einer solchen Situation wird immer ein Verantwortlicher gesucht. Wenn es nicht der Täter ist, dann trifft es häufig die Verwaltung.“