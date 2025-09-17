Sinnhaftigkeit diskutiert: Kein Terrorschutz für Balingen?

Über die Sinnhaftigkeit von Terrorschutzmaßnahmen wurde am Dienstagabend im Balinger Verwaltungsausschuss diskutiert.

Eindrücklich steigt Michael Weitzel, stellvertretender Leiter des Ordnungsamts, am Dienstagabend mit fiktiven Zeitungsüberschriften in seinen Vortrag ein: „Drei Tote in Balingen“, oder „Stadt spart bei Schutzmaßnahmen und zeigt sich nun erschüttert“. Damit will er vor Augen führen, was die Verantwortlichen in Verwaltung und Politik erwarten könnte, sollte es in Balingen zu einem Anschlag kommen. „Soetwas erzeugt politischen Druck“, meint Weitzel. „In einer solchen Situation wird immer ein Verantwortlicher gesucht. Wenn es nicht der Täter ist, dann trifft es häufig die Verwaltung.“

Nach Anschlägen sei die „abstrakte Gefahrenlage“ hoch Er erklärt, dass es einen entscheidenden Unterschied zwischen gefühlter und tatsächlicher Sicherheit gibt. Insbesondere nach Anschlägen sei die „abstrakte Gefahrenlage“ hoch. „Die Menschen sind verunsichert und haben Angst“, so der stellvertretende Leiter des Ordnungsamts. Man spreche dabei von einer „abstrakten Gefahr“. Eine konkrete Gefahrenlage, welche auf tatsächlichen Entwicklungen oder Hinweisen beruht, entstehe dadurch aber nicht.

„Die Gesellschaft muss lernen, mit diesen neuen Bedrohungen umzugehen“, sagt Weitzel. „Es gehört zum allgemeinen Lebensrisiko, das man immer trägt, wenn man sich im öffentlichen Raum bewegt.“

Ob man das subjektive Sicherheitsempfinden der Bevölkerung dennoch durch das Beschaffen von Pollern oder ähnlichem will, sei eine Entscheidung, die er den Mitgliedern des Verwaltungsausschusses sowie den Gemeinderäten überlasse.

An der konkreten Gefahrenlage hat sich nichts geändert

Zumindest im Ausschuss war man sich relativ einig: „Es gibt keinen absoluten Schutz“, sagt Erwin Feucht (Grüne). „Die Freiheit geht verloren, wenn wir die Welt nur noch durch die Brille der Bedrohung sehen.“ Das fand auch Wolfgang Schneider (CDU): „An der konkreten Gefahrenlage hat sich nichts geändert.“ Daher gebe es keine Notwendigkeit für mehr Schutz als man bereits habe. „Erst wenn es konkrete Anhaltspunkte gibt, sollte eingegriffen werden“, findet er und sieht da die Polizei in der Verantwortung.

Christoph Foth merkte zudem an, dass jemand der ein Attentat plant, noch viele andere Möglichkeiten hätte, dies zu tun. „Wenn bekannt ist, dass es bei uns solche Schutzmaßnahmen gibt, dann plant er eben etwas anderes.“ Dennoch sprach er sich für gestalterische Elemente aus, die gleichzeitig auch das Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung stärken.

Auch die Höhe des Betrags wurde in Frage gestellt. 50 000 Euro seien viel Geld meinten die einen, andere fanden sie Summe tragbar. Jedoch war der Antrag der Stadtverwaltung so formuliert, dass ein fester Betrag so oder so nicht in Stein gemetzelt war. Letztlich werde lediglich beabsichtigt eine bestimmte Summe für die Schutzmaßnahmen im Haushalt bereitzustellen. „Ob Sie das dann tun, können Sie dann immer noch entscheiden“, wies Weitzel die Ausschussmitglieder auf die Formulierung hin.

Dem Antrag wurde daher mehrheitlich zugestimmt. Das Thema wird nun im Gemeinderat zur Diskussion gestellt.