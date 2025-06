Ein plötzlich aufgetretenes Loch an der Steige hat für eine Sperrung der Verbindung zwischen Schramberg und Sulgen gesorgt. Jetzt laufen die Sanierungsarbeiten.

Vor rund einer Woche war plötzlich im Asphalt ein großes Loch auf der Steige aufgetreten – ziemlich schnell war eine defekte Kanalleitung als mögliche Ursache ermittelt worden.

Mittlerweile wird an der Stelle in Höhe Haus Nummer 137 – kurz unterhalb der Abfahrt zum Wiesenwegle – gebaggert. Dort befinden sich im Erdbereich gleich mehrere Rohre, es gibt Wasser- und Stromleitungen. Von daher, so Stadtsprecher Hannes Herrmann, sei es dort schwierig zu arbeiten.

Lesen Sie auch

Die Baufirma hat auch dort bereits einen defekten Kanalbereich entdeckt, der von einem Einlaufschacht am Straßenrand kommt. Ob dieser jedoch für die Ausspülung verantwortlich ist, ist noch nicht klar.

Weiter voll gesperrt

Zum derzeitigen Stand dauern die Arbeiten auf der Verbindungsstraße vom Tal nach Sulgen noch bis in die nächste Woche. So lange muss die Straße auch weiter gesperrt bleiben.