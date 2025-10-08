Sinkinger Straße in Fischbach: Für den Verkehr freigegeben

Ortsbaumeister Hartmut Stern ging in der Gemeinderatssitzung auf das Projekt ein. Im Zuge der Großbaumaßnahme konnte den Worten des Ortsbaumeisters zufolge, nicht nur die Wasserversorgung in Sinkingen verbessert werden, sondern auch für die Feuerwehr ein neuer Pumpschacht gebaut werden. Und auch die bei Starkregen bislang problembelastete und mit Überschwemmungen verbundene Ableitung des Oberflächenwassers dürfte nun entschärft sein. „Die Zusammenarbeit mit dem Straßenbauamt und den beteiligten Firmen hat sehr gut funktioniert“, lobte Stern.