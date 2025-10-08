Sinkinger Straße in Fischbach: Für den Verkehr freigegeben

Die mehr als zwei Millionen Euro kostende Maßnahme in Fischbach war in drei Bauabschnitte aufgeteilt.
Vor vier Jahren wurde in der Sinkinger Straße in Fischbach mit dem Einbau einer neuen Wasserleitung, einem neuen Abwasserwasserkanal und einem neuen Regenwasserkanal begonnen. Aufgeteilt war die über zwei Millionen Euro kostende Maßnahme in drei Bauabschnitte. Seit diesem Mittwoch ist die Straße wieder offiziell befahrbar und für den Verkehr freigegeben. Auch die Busse des Öffentlichen Personen-Nahverkehrs (ÖPNV) können die Straße wieder benutzen.