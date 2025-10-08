Sinkinger Straße in Fischbach: Für den Verkehr freigegeben
Vergangene Woche wurde an einem Tag die Tragschicht und danach auch die Deckschicht aufgetragen. Foto: Albert Bantle

Die mehr als zwei Millionen Euro kostende Maßnahme in Fischbach war in drei Bauabschnitte aufgeteilt.

Vor vier Jahren wurde in der Sinkinger Straße in Fischbach mit dem Einbau einer neuen Wasserleitung, einem neuen Abwasserwasserkanal und einem neuen Regenwasserkanal begonnen. Aufgeteilt war die über zwei Millionen Euro kostende Maßnahme in drei Bauabschnitte. Seit diesem Mittwoch ist die Straße wieder offiziell befahrbar und für den Verkehr freigegeben. Auch die Busse des Öffentlichen Personen-Nahverkehrs (ÖPNV) können die Straße wieder benutzen.

 

Ortsbaumeister Hartmut Stern ging in der Gemeinderatssitzung auf das Projekt ein. Im Zuge der Großbaumaßnahme konnte den Worten des Ortsbaumeisters zufolge, nicht nur die Wasserversorgung in Sinkingen verbessert werden, sondern auch für die Feuerwehr ein neuer Pumpschacht gebaut werden. Und auch die bei Starkregen bislang problembelastete und mit Überschwemmungen verbundene Ableitung des Oberflächenwassers dürfte nun entschärft sein. „Die Zusammenarbeit mit dem Straßenbauamt und den beteiligten Firmen hat sehr gut funktioniert“, lobte Stern.

 