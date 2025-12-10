Sinkende Einnahmen und Rücklagen: Friesenheimer Gemeinderat beschließt einstimmig den Haushalt für 2026

Friesenheim beschließt den Haushalt einstimmig – doch sinkende Einnahmen und schwindende Rücklagen zwingen die Gemeinde zu harten Sparmaßnahmen.
So viel Einigkeit wie zur Verabschiedung des Haushalts herrschte schon viele Jahre nicht mehr im Gemeinderat. Geschlossen wurde der Haushalt verabschiedet. „Diesen Beschluss werte ich als positives Zeichen für 2026“, erklärt Bürgermeister Erik Weide. Dass es künftig knapp zugehen wird, erkennen alle Fraktionen. Spielräume sind so gut wie gestrichen. In erster Linie gehe es um die Erfüllung von Pflichtaufgaben, was wiederum freiwillige Leistungen auf den Prüfstand stellen werde.