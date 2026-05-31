Singspiel in der Stiftskirche: „Maîtrise vocale“ sorgt für Spektakel

Auch in diesem Jahr lädt die „Maîtrise vocale“ Lahr wieder zu einem Singspiel ein. Es findet am 1. Juli, ab 18 Uhr in der Stiftskirche statt.
Für ein buntes Spektakel wird die „Maîtrise vocale“ Lahr (Infos siehe Kasten) sicher auch in diesem Jahr sorgen. Das Singspiel, das unter der Gesamtleitung von Anne Métayer zur Aufführung gebracht wird, beschäftigt sich mit der Frage, was uns als Menschen ausmacht und was wir brauchen, um gut und friedlich miteinander zu leben. Daraus hat sich im Laufe der Proben kein klares, in einem Wort greifbares Motto, sondern eher eine grundsätzliche Haltung entwickelt: Wir zusammen auf dieser Welt… „Zusammen unterwegs”.