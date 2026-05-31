Singspiel in der Stiftskirche: „Maîtrise vocale“ sorgt für Spektakel

Auch in diesem Jahr lädt die „Maîtrise vocale“ Lahr wieder zu einem Singspiel ein. Es findet am 1. Juli, ab 18 Uhr in der Stiftskirche statt.

Für ein buntes Spektakel wird die „Maîtrise vocale“ Lahr (Infos siehe Kasten) sicher auch in diesem Jahr sorgen. Das Singspiel, das unter der Gesamtleitung von Anne Métayer zur Aufführung gebracht wird, beschäftigt sich mit der Frage, was uns als Menschen ausmacht und was wir brauchen, um gut und friedlich miteinander zu leben. Daraus hat sich im Laufe der Proben kein klares, in einem Wort greifbares Motto, sondern eher eine grundsätzliche Haltung entwickelt: Wir zusammen auf dieser Welt… „Zusammen unterwegs”.

In jedem Lied steckt so vieles, was die Menschen ausmacht und definiert: Zusammenhalt, Zuhören, aufeinander aufpassen und die Vielfalt der Menschen akzeptieren, zusammen wachsen. „All dies geht auch nur auf unserer Erde, wenn man gut auf sie aufpasst. Schon sind wir nicht mehr so wichtig – aber dann doch wieder sehr, wenn man begreift, dass die Erhaltung und Bewahrung der Erde in unserer Verantwortung liegt. Darum geht es in unserem Singspiel dieses Jahr“, heißt es von Seiten der Veranstalter.

„Wir sind dankbar für die Zeit mit den Kindern in den Chorstunden und Gesamtproben – und besonder für ihren Mut, vor einer Menschenmenge in der Stiftskirche zu stehen und zu singen“, so eine weitere Stimme. Die kleinen Szenen oder Dialoge seien größtenteils von den Kindern selbst entwickelt und geschrieben worden.

Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Die Hälfte der Einnahmen geht an den Verein Herzklopfen Elterninitiative Herzkranke Kinder Südbaden. Alle Information dazu finden sich unter www.herzklopfen-ev.de. Die andere Hälfte ist wie immer für die „Maîtrise vocale“ bestimmt, um in Zukunft weitere Projekte realisieren zu können. Also: Im Endeffekt kommt jede Spende den Kindern zugute.

So setzt sich die „Maîtrise vocale“ zusammen

Bei der „Maîtrise vocale“ Lahr handelt es sich um Schüler der sechs Lahrer Grundschulen: der Geroldsecker Grundschule, der Johann-Peter-Hebel-Schule, der Luisenschule, der Grundschule Mietersheim, der Grundschule Lahr-Sulz sowie der Grundschule Kippenheimweiler. Unterstützt werden die Grundschüler bei ihrem Auftritt von den jungen Stimmen der Jacobuskantorei sowie des Barockorchesters Junior.