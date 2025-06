"Impulse" in Albstadt Stefan Rimmele erzählt vom Ab und Auf in seinem Leben im Rollstuhl

"Ich erzähle Ihnen mal einen Schwank aus einem Leben", sagt Stefan Rimmele. Sein Humor ist so unkaputtbar wie sein Schädel, der am 27. Juli 1995 um 13.32 Uhr schwer verletzt wurde. Wie Rimmele danach zum Mutmacher wurde, hat er in der Reihe "Impulse – Gesunde Stadt Albstadt" erzählt.