„Singen unterm Weihnachtsbaum“: Wenn Pfrondorf gemeinsam singt

Fallende Schneeflocken aus Licht, vertraute Weihnachtslieder und viele Begegnungen: Das „Singen unterm Weihnachtsbaum“ belebt die Pfrondorfer Ortsmitte.

Eine festliche Atmosphäre und gemeinschaftliches Singen: Am vergangenen Sonntag – dem vierten Advent – zog es erneut zahlreiche Besucher in die Pfrondorfer Ortsmitte zum traditionellen Pfrondorfer „Singen unterm Weihnachtsbaum“. Wie auch bereits im letzten Jahr illuminierte Marcel Stieglitz gemeinsam mit seinem Team die Gebäude der Pfrondorfer Ortsmitte mit fallenden Schneeflocken und sorgte damit für eine festliche und winterliche Atmosphäre.

Kinder singen Weihnachtslied mit den Besuchern Der Kinderchor – geleitet und betreut von Alexandra Bihler und Johanna Mühleisen-Oehm – eröffnete den Abend durch den Liederkranz. Der Höhepunkt des Auftritts war dabei das mit den Gästen gemeinsam gesungene Lied „In der Weihnachtsbäckerei“.

In der Ansprache des Ortsvorstehers Udo Vollmer betonte dieser lobend das große Engagement einiger Bewohner aus Pfrondorf bezüglich der von ihnen organisierten Veranstaltungen im „alten Schulhaus“. Diese haben maßgeblich zum sozialen Miteinander im Ort beigetragen, erklärte Vollmer.

Ortsvorsteher lobt Zusammenarbeit mit Vereinen

Besonders würdigte er den in diesem Jahr neugegründeten Verein „Landluft ohne Langeweile LOL e. V.“. Dieser veranstaltete in diesem Jahr – neben der Pfrondorfer Rocketse – erstmalig seit dreißig Jahren wieder ein Seifenkistenrennen in Pfrondorf. Ebenso lobte Udo Vollmer die Zusammenarbeit mit den Pfrondorfer Vereinen und gab einen Einblick in die geplanten Projekte des Ortschaftsrats.

Marcel Stieglitz und sein Team illuminierten die Gebäude der Pfrondorfer Ortsmitte. Foto: Udo Vollmer

Oberbürgermeister Jürgen Großmann gab in seiner Ansprache einen Ausblick auf das kommende Jahr. Dabei ging er insbesondere auf geplante Projekte in Pfrondorf ein, die trotz der angespannten Haushaltssituation weiterverfolgt werden. Zudem betonte er die gute und lebendige Dorfgemeinschaft in Pfrondorf.

Zum Abschluss des offiziellen Teils besuchte der in diesem Jahr von Daniel Steinrode verkörperte Weihnachtsmann die Pfrondorfer Kinder und belohnte diese mit einem kleinen Geschenk.

Unsere Empfehlung für Sie Adventszeit in Nagold So schön war der Weihnachtsmarkt in Gündringen Der Gündringer Weihnachtmarkt am vierten Advent hat sich in den vergangenen zehn Jahren richtig gut etabliert. Auch in diesem Jahr wurde die liebgewonnene Veranstaltung fortgesetzt.

Die Feuerwehrabteilung Pfrondorf bewirteten während der Veranstaltung. Die Besucher ließen den Abend in festlicher Atmosphäre ausklingen.