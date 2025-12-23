„Singen unterm Weihnachtsbaum“: Wenn Pfrondorf gemeinsam singt

Fallende Schneeflocken aus Licht, vertraute Weihnachtslieder und viele Begegnungen: Das „Singen unterm Weihnachtsbaum“ belebt die Pfrondorfer Ortsmitte.
Eine festliche Atmosphäre und gemeinschaftliches Singen: Am vergangenen Sonntag – dem vierten Advent – zog es erneut zahlreiche Besucher in die Pfrondorfer Ortsmitte zum traditionellen Pfrondorfer „Singen unterm Weihnachtsbaum“. Wie auch bereits im letzten Jahr illuminierte Marcel Stieglitz gemeinsam mit seinem Team die Gebäude der Pfrondorfer Ortsmitte mit fallenden Schneeflocken und sorgte damit für eine festliche und winterliche Atmosphäre.