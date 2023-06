Der Maulbronner Kammerchor bietet in der Martinskirche Einblicke in die Arbeit seiner Sänger. Zum kostenlosen Workshop mit dem halbprofessionellen Ensemble sind bewusst auch unerfahrene Sänger aus der Region eingeladen.

Steffen Mark Schwarz, Kantor der Martinskirche, hat für Chorsänger aus Albstadt und Umgebung einen dicken Fisch an Land gezogen. Am Samstag, 1. Juli, gastiert der „semiprofessionelle“ Maulbronner Kammerchor – so bezeichnet Chorleiter Benjamin Hartmann sein Ensemble – in der Martinskirche.

Das Besondere: „Wir geben nicht nur ein Konzert, sondern bieten einen Workshop zur Interaktion mit Chorsängern aus Albstadt und Umgebung an“, erläutert Hartmann den einzigartigen Besuch. Angesprochen sind auch und besonders Sänger ohne Chorerfahrung. „Wir möchten motivieren, in Gemeinschaft zu singen.“

Stimmübung und die Vermittlung des besonderen Klangs

Der Maulbronner Kammerchor mit seinen rund 30 Sängern zeigt den Interessierten in der Martinskirche, wie die Probe eines halbprofessionellen Chors abläuft und lädt zum Mitmachen ein. „Wir geben Einblick in die Chorarbeit von A bis O – von der gezielten Stimmübung über die Vermittlung des speziellen Klangs des Maulbronner Kammerchors bis zum Erstellen eines Konzertprogramms mit rotem Faden “, erklärt Hartmann. Das Gelernte können die Albstädter Sänger dann am Abend in die Praxis umsetzen: Nach dem Konzert der Maulbronner bittet Hartmann die Teilnehmer des Workshops auf die Bühne und lädt zum gemeinsamen Singen einer Zugabe ein. „Wir wollen mit niederschwelligen Angeboten Lust aufs Chorsingen und die Sänger zum Teil unseres Chores machen. Die Coronavirus-Pandemie hat die Chöre bundesweit auf eine harte Probe gestellt. Da gilt es nun einiges aufzuholen.“

Einzugsgebiet breit gefächert

Mit dem Sängerschwund habe auch das Maulbronner Ensemble zu kämpfen – das Einzugsgebiet reiche aber von Bayern über Baden-Württemberg bis nach Berlin. „Weil regelmäßige Treffen nicht möglich sind, arbeiten wir in Projektform, verstehen uns aber keineswegs als Projektchor. Wir haben einen festen Stamm“, erklärt Hartmann sein Konzept. Proben finden in der Regel konzentriert an ein oder zwei Wochenenden im Monat statt – diesmal dürfen die Chorsänger aus der Region der Arbeit Hartmanns in der Martinskirche beiwohnen.

Das Programm in der Martinskirche am Samstag, 1. Juli

Workshop Ab 14 Uhr sind Interessierte in die Martinskirche zum Workshop mit dem Maulbronner Kammerchor eingeladen. Nach einem Warm-Up mit Einsingen folgt die Probe mit aktiver Teilnahme der Sänger, die an der gemeinsamen Zugabe beim Konzert am Abend teilnehmen möchten. Ab 15.30 Uhr lädt Chorleiter Hartmann mit Kantor Steffen Mark Schwarz zu einer Frage-Antwort-Runde ein. Ab 16 Uhr steht die Stellprobe für „Der Mond ist aufgegangen“ an.

Konzertprogramm

Das Konzert beginnt um 19 Uhr. Der Schwerpunkt des Chores liegt auf geistlicher A-cappella-Musik. Nach dem Konzert bittet Chorleiter Hartmann die Workshop-Teilnehmer auf die Bühne für eine Zugabe.

Anmeldung per Mail an steffen.schwarz@elkw.de oder direkt in der Martinskirche vorbeischauen.Workshop und Konzert am Abend sind kostenfrei; Spenden für die Chorarbeit sind erwünscht.