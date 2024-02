Singen mit einem Star: Damiano Maiolini startet Projekt mit Oberndorfer Kindern

1 An der Aistaiger Grundschule war Damiano Maiolini schon einmal zu Gast – zur Begeisterung der Kinder. Foto: Brommer

Sänger, Model, Tänzer und nun auch noch Moderator – für Damiano Maiolini stehen in diesem Jahr jede Menge Projekte im TV, auf dem roten Teppich und auf der Bühne an. Seine Heimat bleibt ihm trotzdem wichtig, deshalb tritt er nicht nur in Oberndorf auf, sondern realisiert auch ein Kinder-Gesangsprojekt hier.









Hier eine Musicalpremiere, da ein Auftritt in einer Fernseh-Talkshow, etwa bei der „Schlagercouch“ in Dortmund und zwischendurch immer wieder neue Lieder schreiben, komponieren und singen: Damiano Maiolini hat aus seiner „The Voice of Germany“-Teilnahme 2018 – er schaffte es bis ins Viertelfinale – jede Menge gemacht.