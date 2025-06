Singen am Bodensee: Bahnverkehr nach Güterzugunfall länger unterbrochen

1 Der Bahnverkehr in der Region Singen ist weiterhin unterbrochen. (Symbolbild) Foto: Christoph Soeder/dpa/Christoph Soeder Seit Stunden laufen die Reparaturarbeiten nach einem entgleisten Güterzug auf der Bahnstrecke in Singen. Bis der Verkehr wieder rollen kann, dauert es laut Bahn aber noch Tage.







Nach dem Güterzugunfall in Singen am Bodensee bleibt der Bahnverkehr in der Region noch länger unterbrochen. Die Störung dauere voraussichtlich bis zum Betriebsstart am kommenden Montag an, teilte die Bahn mit. Eine Oberleitung sei massiv beschädigt worden. In der Folge komme es immer noch zu Verspätungen und Teilausfällen.