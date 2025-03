Singaktion in Horb

1 Im Rahmen der Wochen gegen Rassismus fand im Steinhaus in Horb ein gemeinsames Singen statt. Foto: Morlok

Zum dritten Mal fand am Freitag das gemeinsame Singen im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus statt.









Singe, wem Gesang gegeben – und wem nicht, der höre einfach zu und brumme in Gedanken mit. Denn wer „We Shall Overcome“ oder „Lass uns den Weg der Gerechtigkeit geh’n“ anstimmt, der fängt ganz bestimmt keinen Streit an und dem ist es auch egal, wo der Mensch neben ihm herkommt, der zusammen mit ihm singt.